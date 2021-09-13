Выпили, поплакали. Melovin рассказал, как признался родителям в бисексуальности

Певец решился на каминг-аут после разрыва со своим парнем

Певец Melovin, который летом совершил каминг-аут, признавшись на сцене Atlas Weekend, что он бисексуал, рассказал, с кем имел последние длительные отношения. В программе «Светская жизнь» он поделился с Екатериной Осадчей, что шесть лет встречался с парнем.

«Шесть лет я молчал, боялся, что кто-то узнает», – сказал артист. После того как эти отношения завершились, решился на каминг-аут. Он также объяснил, почему разошелся с партнером.

«Все очень стало холодным, спокойным, а я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если очень все спокойно, мне хочется скандала, если очень все скандально, мне хочется покоя. Короче, очень неоднозначный человек », – сказал певец.

Артист поделился, что сейчас нет отношений, однако есть намеки на них, причем и от ребят, и у девушек. Однако Melovin начинать отношения еще не готов.

«Я сейчас не ищу отношений, но эти отношения, я вижу, ищут меня, потому что после каминг-аут имею просто шквал сообщений от девушек», – сообщил он.

Melovin признался зрителям - понял, что бисексуал, где в 13 лет, и с тех пор жил в страхе, что его разоблачат. Поэтому каминг-аут изменил его жизнь, подарил свободу и лишил волнения, кто обнародует его фото или переписку.

«Как минимум я ничего не боюсь, что бы не слили. Это во-первых. Во-вторых, мне теперь все равно, как на меня смотрят, мне все равно, что обо мне говорят. Мне нравится быть таким, какой я есть, встречаться с ребятами, или только с девушками, а потом с ними расходиться », - заявил Melovin.

Кроме того, артист поделился, как на его бисексуальность отреагировали родители и кому из них он рассказал о своих предпочтениях первом.

«В конце того года мы были в Карпатах. Там мы с мамой немного выпили, и мне стало как-то так ... я не хотел обманывать. Понял, что надо это сказать. Мы сидели, Пакал вместе с ней, она сказала, что она меня очень любит, что ей все равно, кого я люблю, чтобы я была счастлива в нее ребенок », - признался Melovin.

Папа певца обо всем узнал уже после его публичного камнгауту, однако, уверяет Melovin, отреагировал спокойно.

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