Названы лучшие сериалы с лучшими финальными сценами
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Розсилка
«Твин Пикс»
В список вошли такие ленты, как «Секс в большом городе», «Ганнибал», «Дневники вампира», «Офис» и другие
Эксперты издания Entertainment Weekly составили рейтинг сериалов, в которых наилучшие финальные сцены и реплики.
Первую строчку занял третий сезон «Твин Пикса» Дэвида Линча. Эксперты посчитали очень удачным завершающий вопль агента Купера и его вопрос «Какой сейчас год?».
Далее рейтинг выглядит так:
- «Сообщество»
- «Секс в большом городе»
- «Ганнибал»
- «Девочки Гилмор»
- «Западное крыло»
- «Дневники вампира»
- «Офис»
- «Баффи – истребительница вампиров»
- «Парки и зоны отдыха»
- «Чирс»
- «Друзья»
- «Сайнфелд»
- «Парень познает мир»
Напомним, ранее популярное издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. Лидером этого списка оказалась картина «Волшебник страны Оз» (1939).
Джерело: Сегодня