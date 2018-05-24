Названы лучшие сериалы с лучшими финальными сценами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Твин Пикс»

В список вошли такие ленты, как «Секс в большом городе», «Ганнибал», «Дневники вампира», «Офис» и другие

Эксперты издания Entertainment Weekly составили рейтинг сериалов, в которых наилучшие финальные сцены и реплики.

Первую строчку занял третий сезон «Твин Пикса» Дэвида Линча. Эксперты посчитали очень удачным завершающий вопль агента Купера и его вопрос «Какой сейчас год?».

Далее рейтинг выглядит так:

«Сообщество»

«Секс в большом городе»

«Ганнибал»

«Девочки Гилмор»

«Западное крыло»

«Дневники вампира»

«Офис»

«Баффи – истребительница вампиров»

«Парки и зоны отдыха»

«Чирс»

«Друзья»

«Сайнфелд»

«Парень познает мир»

Напомним, ранее популярное издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. Лидером этого списка оказалась картина «Волшебник страны Оз» (1939).

Джерело: Сегодня