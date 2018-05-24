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    Названы лучшие сериалы с лучшими финальными сценами

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    &laquo;Твин Пикс&raquo;&nbsp; - Названы лучшие сериалы с лучшими финальными сценами
    «Твин Пикс» 

    В список вошли такие ленты, как «Секс в большом городе», «Ганнибал», «Дневники вампира», «Офис» и другие

    Эксперты издания Entertainment Weekly составили рейтинг сериалов, в которых наилучшие финальные сцены и реплики.

    Первую строчку занял третий сезон «Твин Пикса» Дэвида Линча. Эксперты посчитали очень удачным завершающий вопль агента Купера и его вопрос «Какой сейчас год?».

    Далее рейтинг выглядит так:

    • «Сообщество»
    • «Секс в большом городе»
    • «Ганнибал»
    • «Девочки Гилмор»
    • «Западное крыло»
    • «Дневники вампира»
    • «Офис»
    • «Баффи – истребительница вампиров»
    • «Парки и зоны отдыха»
    • «Чирс»
    • «Друзья»
    • «Сайнфелд»
    • «Парень познает мир»

    Напомним, ранее популярное издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. Лидером этого списка оказалась картина «Волшебник страны Оз» (1939).

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    Джерело: Сегодня

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