Дженнифер Лопес впечатлила прозрачным комбинезоном

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Дженнифер Лопес

Артистка продолжает демонстрировать соблазнительные наряды

48-летняя Дженнифер Лопес известна не только, как талантливая актриса и певица, но еще и как обладательница стройной и подтянутой фигуры. Звезда всячески подчеркивает свои достоинства пикантными нарядами.

На вечеринку по случаю выхода своей новой песни Dinero (Деньги) Лопес надела светлый костюм, состоящий из белой блузы с декольте и прозрачных брюк. Такой образ знаменитость дополнила золотистыми поясом и клатчем.

Артистка смело позировала в таком наряде перед камерами, а поклонники засыпали ее комплиментами.

Буквально каждую неделю певица оказывается в центре внимания благодаря своим элегантным, а подчас, и кричащим нарядам. Так, на недавней церемонии вручения премии Billboard Music Awards-2018 она появилась в кожаных ботфортах и наряде с откровенным декольте. Этот соблазнительный наряд из кожи Джей Ло выбрала из весенней коллекции 2018 Roberto Cavalli.

Джерело: Сегодня