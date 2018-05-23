Селин Дион после операции впервые вышла на сцену

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Селин Дион

Артистка исполнила новую песню из фильма «Дедпул 2»

Легендарная канадская певица Селин Дион, которая два месяца назад сообщила об отмене концертов по состоянию здоровья, вернулась на большую сцену. Причиной стала операция на среднем ухе, которая была проведена успешно.

Теперь же она вышла провела шоу в Лас-Вегасе. Свое выступление она начала с обращения к поклонникам. «Вы знаете, что некоторое время я не давала шоу, потому что у меня были проблемы со здоровьем. Но я должен сказать, что невероятно счастлива вернуться. Сцена - это второй дом для меня, и я признаюсь, что так нервничаю, что у меня подкашиваются ноги», - сказала артистка.

Она исполнила свою новую композицию Ashes, которая входит в саундтрек к блокбастеру «Дедпул 2». В клипе к этому шлягеру Дедпул эротично станцевал на высоких каблуках.

Допис, поширений Céline Dion (@celinedion) 22 Тра 2018 р. о 6:13 PDT

«Это однозначно не фильм для детей. Он смешной и сумасшедший, но не для детских глаз. Райан Рейнольдс прислал мне песню, и я не смогла устоять. Мне очень приятно спеть ее впервые перед зрителями», - отметила певица.

Напомним, в прошлом году Селин Дион отдала все средства от шоу в Лас-Вегасе семьям жертв страшной стрельбы.

Джерело: ТСН