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    Даша Астафьева с распахнутым декольте представила новую песню

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    Даша Астафьева - Даша Астафьева с распахнутым декольте представила новую песню
    Даша Астафьева

    Артистка продолжает эпатировать поклонников интригующими нарядами

    Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников выпуском свежей аудиоработы. Исполнительница представила на суд поклонников композицию «Аста ла виста».

    На обложке трека Даша предстала в красном латексном пиджаке на голое тело, которое подчеркнуло ее декольте. Образ знаменитости дополнили массивные серьги. Автором песни выступил Михаил Крупин. Он создал музыку и слова к треку.

    Напомним, недавно артистка кардинально сменила имидж. Во время съемок шоу «Ліга зірок» певица предстала в абсолютно новом имидже – блондинки.

    «Я меняю имидж каждый день: вчера я была мамой, сегодня я – артист. Мне нравятся эксперименты со внешностью, потому что это всегда новые эмоции. Кстати, перекрасилась я буквально за пару часов до концерта «Ліга зірок», – призналась Даша Астафьева.

    Джерело: ТСН

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