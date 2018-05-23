Даша Астафьева с распахнутым декольте представила новую песню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даша Астафьева

Артистка продолжает эпатировать поклонников интригующими нарядами

Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников выпуском свежей аудиоработы. Исполнительница представила на суд поклонников композицию «Аста ла виста».

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 23 Тра 2018 р. о 2:24 PDT

На обложке трека Даша предстала в красном латексном пиджаке на голое тело, которое подчеркнуло ее декольте. Образ знаменитости дополнили массивные серьги. Автором песни выступил Михаил Крупин. Он создал музыку и слова к треку.

Напомним, недавно артистка кардинально сменила имидж. Во время съемок шоу «Ліга зірок» певица предстала в абсолютно новом имидже – блондинки.

«Я меняю имидж каждый день: вчера я была мамой, сегодня я – артист. Мне нравятся эксперименты со внешностью, потому что это всегда новые эмоции. Кстати, перекрасилась я буквально за пару часов до концерта «Ліга зірок», – призналась Даша Астафьева.

Джерело: ТСН