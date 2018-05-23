Даша Астафьева с распахнутым декольте представила новую песню
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Розсилка
Артистка продолжает эпатировать поклонников интригующими нарядами
Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников выпуском свежей аудиоработы. Исполнительница представила на суд поклонников композицию «Аста ла виста».
На обложке трека Даша предстала в красном латексном пиджаке на голое тело, которое подчеркнуло ее декольте. Образ знаменитости дополнили массивные серьги. Автором песни выступил Михаил Крупин. Он создал музыку и слова к треку.
Напомним, недавно артистка кардинально сменила имидж. Во время съемок шоу «Ліга зірок» певица предстала в абсолютно новом имидже – блондинки.
«Я меняю имидж каждый день: вчера я была мамой, сегодня я – артист. Мне нравятся эксперименты со внешностью, потому что это всегда новые эмоции. Кстати, перекрасилась я буквально за пару часов до концерта «Ліга зірок», – призналась Даша Астафьева.
Джерело: ТСН