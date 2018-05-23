Форму для футболистов Manchester United создали из переработанного пластика

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Manchester United

Экологический проект футбольного клуба призван обратить внимание на загрязнение океанов

Бренд Adidas продолжил сотрудничество с экологической инициативой Parley for the Oceans, создав униформу для футбольного клуба Manchester United из переработанного океанического пластика.

Дизайн новой формы отсылает нас к первому успеху Manchester United на Кубке Европы. Тогда, в мае 1968 года, футболисты одержали победу над командой «Бенфика». Теперь же синий цвет новой формы является цитатой цвета формы игроков Manchester United, в которой они выступали во время легендарного матча.

Поддержка инициативы Parley выражена с помощью слов For the Oceans («для океанов»), напечатанных на внутренней стороне горловины футболки.

«Мы все четко понимаем угрозу пластика для окружающей среды, и мы рады, что можем повысить осведомленность об этом с помощью униформы из переработанного сырья, которая, я уверен, понравится нашим фанатам», – говорит директор клуба Manchester United Ричард Арнольд.

Напомним, что Adidas обещают начать использовать переработанный пластик во всех своих продуктах до 2024 года.

Джерело: 24 канал