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    Форму для футболистов Manchester United создали из переработанного пластика

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    Manchester United&nbsp; - Форму для футболистов Manchester United создали из переработанного пластика
    Manchester United 

    Экологический проект футбольного клуба призван обратить внимание на загрязнение океанов

    Бренд Adidas продолжил сотрудничество с экологической инициативой Parley for the Oceans, создав униформу для футбольного клуба Manchester United из переработанного океанического пластика.

    Дизайн новой формы отсылает нас к первому успеху Manchester United на Кубке Европы. Тогда, в мае 1968 года, футболисты одержали победу над командой «Бенфика». Теперь же синий цвет новой формы является цитатой цвета формы игроков Manchester United, в которой они выступали во время легендарного матча.

    Поддержка инициативы Parley выражена с помощью слов For the Oceans («для океанов»), напечатанных на внутренней стороне горловины футболки.

    «Мы все четко понимаем угрозу пластика для окружающей среды, и мы рады, что можем повысить осведомленность об этом с помощью униформы из переработанного сырья, которая, я уверен, понравится нашим фанатам», – говорит директор клуба Manchester United Ричард Арнольд.

    Напомним, что Adidas обещают начать использовать переработанный пластик во всех своих продуктах до 2024 года.

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    Джерело: 24 канал

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