Осенью выйдет один из самых ожидаемых украинских фильмов «Дикое поле»

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«Дикое поле»

В основу сценария картины положен знаменитый роман Сергея Жадана «Ворошиловград»

Режиссер фильма «Дикое поле» Ярослав Лодыгин объявил, что лента выйдет во всеукраинский прокат 8 ноября, пишет «Главком».

Лента рассказывает о парне по имени Герман, который вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою предстоит защитить семейный бизнес — старую бензоколонку. А вместе с ней — друзей детства и любовь в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это полное иронии и приключений путешествие через Дикое Поле?

«Фильм получился очень светлым, в каждой сцене «Дикого Поля» мы заложили что-то смешное, и нам очень приятно, что вы это замечаете, - прокомментировал режиссер Ярослав Лодыгин. - Несмотря на то, что происходит много сложных событий, есть потери, есть жестокость, картина наполнена светлым юмором».

Продюсер проекта Владимир Яценко также отметил, что «Дикое Поле» - невероятно ироничная и самоироничная история, которая говорит об очень важных вещах: что для каждого из нас значит наша родина и наша земля, и где те красные линии, которые мы никому не можем позволить перейти, где чувство нашего собственного достоинства, и что такое для каждого из нас любовь и дружба?

Представляя проект, творческая группа также объяснила свое решение переименовать картину в «Дикое Поле». «В какой момент наступило ощущение, что нужно размежевать книгу и фильм, и мы нашли название «Дикое Поле», понимая, что это самая емкая характеристика того, что ты чувствуешь, находясь там, - рассказал Ярослав. - Ведь почти треть Украины – степная зона, которая исторически называлась Диким полем, так эту территорию называли на латыни, такой ее знали в Средневековье, и с таким же ощущением дикого поля мы живем и сегодня. И то, как сейчас выглядят эти места, дух, характер, причины, почему все именно так – точно такие же, как были в те времена, когда это название только появилось. Так мы почувствовали, и поняли, что имеем право сказать: «Да, это – «Дикое Поле».

Ярослав Лодыгин

Исполнитель главной роли Германа актер Олег Москаленко признался, что самым страшным для него было ожидание встречи на площадке с Сергеем Жаданом. «Мы как раз снимали сцену в больнице, когда Сергей приехал на площадку. Он сидел за плейбеком и наблюдал за происходящим. И вот наступил маленький перерыв, я выхожу на улицу, а он говорит: «Ось ми думали з дружиною, як воно буде. А воно – нормально!» И у меня сразу отлегло: раз Жадан благословил, значит дело пойдет».

Перед столичной премьерой картину покажут в небольших городах на Востоке Украины, в том числе в Старобельске, где прошла основная часть съемок. «Для нас было важно снимать именно в этих местах, чтобы почувствовать землю и не соврать в этой истории. Но иногда мы снимали в таких местах и при таких обстоятельствах, где, кажется, до нас никто и никогда не бывал», - рассказал Владимир Яценко.

Исполнитель роли Германа - Олег Москаленко

В ролях: Олег Москаленко (Герман), Владимир Ямненко (Коча), Георгий Поволоцкий (Травма), Алексей Горбунов (Пастор), Руслана Хазипова (Оля), Евгения Муц (Катя), Сергей Жадан и другие.