«Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35»: умер рэпер Децл



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Децл

Несколько лет назад в интервью певец говорил, что хотел бы инсенировать собственную смерть в 35 лет

35-летний рэпер и музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимами Децл и Le Truk, скончался сегодня ночью, после концерта в Ижевске. Как рассказал концертный директор артиста, отыграв выступление, Кирилл пошел в гримерку, где ему стало плохо. Знакомые вызвали «скорую», но она успела лишь зафиксировать смерть от остановки сердца.

Первым о смерти Децла сообщил его отец и продюсер Александр Толмацкий в своем в Facebook.

К слову, в 2015 году музыкант признавался, что готов инсценировать собственную смерть в возрасте 35 лет.

С таким заявлением рэпер выступил в интервью воронежскому информационному агентству «Галерея Чижова».

«Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой», — поделился тогда Децл.