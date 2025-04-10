Зірка фільмів про Гаррі Поттера гратиме у фільмі російського режисера

Очікують, що стрічку випустять до участі в основному конкурсі Каннського кінофестивалю 2026 року

Гаррі Меллінг, відомий за роллю Дадлі Дурслі у серії фільмів про Гаррі Поттера, виконає одну з головних ролей в англомовному фільмі «Варення з метеликів» російського режисера Кантемира Балагова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deadline.

Разом із Гаррі Меллінгом головні ролі також будуть грати Баррі Кеоган, відомий за своєю роллю у «Солтберні», та Райл Кіо, відомий по фільму «Дейзі Джонс і The Six». Деталі персонажів наразі залишаються в таємниці.

Дія фільму буде розгортатися на тлі черкеської громади Нью-Джерсі та розповідати про підлітка, чий батько й тітка тримають бідну кафешку, що спеціалізується на черкеській кухні. Коли хлопець не допомагає в ресторані, він тренується, щоб стати професійним борцем. Після того як одна із помилкових схем його батька виходить з ладу, він змушений взяти відповідальність за хиби свого батька, оскільки він опиняється перед обличчям насильства, яке змусить його вирости швидше, ніж він хотів би.

«Варення з метеликів» – це англомовний дебют 33-річного російського режисера. До того Кантемир Балагов двічі презентував свої роботи на Каннському кінофестивалі, а також висувався на премію «Оскар». У 2022 році він засудив російське вторгнення в Україну і виїхав до США.

Сценарій до «Варення з метеликів» режисер написав разом із російською письменницею Мариною Степновою, яка мешкає у Москві. Спочатку кінокартина мала називатися «Моніка» та зніматися в Росії.

Фінансуванням проєкту займається компанія AR Content Олександра Роднянського – українського та російського режисера, який заснував телекомпанію «1+1», а також протягом семи років керував російською «СТС Медіа». Роднянський також засудив російське вторгнення та виїхав з Росії, за що його внесли до реєстру «іноземних агентів». А також Why Not Productions Паскаля Кошето, яка продюсувала «Емілію Перес» та Goodfellas, яка займається міжнародними продажами, а внутрішніми – компанія UTA Independent Film Group.

Очікують, що стрічку випустять до участі в основному конкурсі Каннського кінофестивалю 2026 року.

Нагадаємо, що серіал HBO «Білий лотос» опинився у центрі скандалу через російський слід у ньому. Ще на етапі зйомок серіал зміг обурити українців неочікуваною появою у ньому росіян: і не лише у вигляді персонажів, а ще й серед самих акторів.

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