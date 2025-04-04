Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Аватар: Вогонь і попіл: Disney розкриває деталі нового фільму

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Аватар:Вогонь і попіл
фото: 20th Century Studios

Історія мешканців Пандори розвиватиметься не лише у протистоянні з людьми

Історія Джеймса Камерона продовжиться з неочікуваними поворотами сюжету. Компанія Disney на закритому заході під час CinemaCon показала перші кадри фільму «Аватар: вогонь і попіл».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hollywood Reporter.

Кемерон пояснив, що він зараз у Новій Зеландії, закінчує фільм, але із задоволенням поділився «поглядом на підвищення емоційності серця та душі». Третій фільм саги «Аватар» розкриває героїв, які «зіткнуться не лише з людьми-загарбниками, але й з новими ворогами – людьми з племені Попелу».

Зірка «Аватара» Зої Салдана розповіла, що нова стрічка «розширює прекрасний світ Пандори та знайомить із двома новими кланами – Торговцями вітром та Людьми попелу».

Відео починається з того, як Нейтірі (Салданья) каже Джейку (Сем Вортінгтон): «Сила предків тут».

У протистоянні з небезпечним вогнем Джейк благає Нейтірі відпустити свою ненависть.

«Ти не можеш так жити. Ми не можемо перемогти цього ворога, який приходить із зірок», – каже Джейк.

Премʼєра третього фільму захоплюючої саги про мешканців планери Пандора запланована на 19 грудня 2025 року.

Згідно з офіційним описом фільму, сім'я Джейка і Нейтірі намагається впоратися з горем після смерті Нетеяма. Водночас вони стикаються з новим агресивним племенем На'ві - людьми Попелу, якими керує вогняний Варанг. Паралельно конфлікт на Пандорі загострюється і виникає новий моральний феномен.

У фільмі знялись Вортінгтон, Салдана, Сігурні Вівер, Брітан Далтон, Джек Чемпіон, Трініті Джо-Лі Блісс, Стівен Ленг, Джованні Рібізі, Еді Фалько, Брендан Ковелл, Метт Джеральд, Кейт Вінслет, Кліфф Кертіс, Кліфф Кертіс Тьюліс.

Кемерон планує зняти загалом п'ять фільмів «Аватар»: «Аватар 4» вийде 21 грудня 2029 року, а «Аватар 5» - 19 грудня 2031 року.

Як відомо, перший фільм «Аватар» у 2009 році став наймасовішим фільмом усіх часів та зібрав $2,9 млрд у всьому світі.

Другий «Аватар: Шлях води» у 2022 році став третім фільмом із найвищими касовими зборами всіх часів, перевершивши очікування та зібравши $2,3 млрд всьому світі.

Нагадаємо, відомий голлівудський режисер Джеймс Кемерон планує отримати громадянство Нової Зеландії і остаточно оселитись у цій країні. Рішення він ухвалив зокрема через перемогу Дональда Трампа на виборах у США. 

Читайте також:

Теги: фільм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мюзикл «МУР. Ти [Романтика]»
Унікальний погляд на Розстріляне відродження: старував допрем'єрний показ «МУР. Ти (Романтика) в кіно»
Вчора, 15:28
В описі фільму вказано, що він розповідає історії російських солдатів, які нібито «допоможуть глибше зрозуміти цю війну»
Бельгійський кінофестиваль заборонив показ пропагандистського фільму РФ
31 березня, 22:43
Мілтон планує випустити документальний фільм, де розповість свою версію подій
Політично-корупційний скандал в США. Трамп помилував бізнесмена, засудженого за шахрайство
30 березня, 07:01
Раніше СБУ відкрила кримінальне провадження у справі режисерки фільму «Росіяни на війні» Анастасії Трофимової
Росіяни запланували у Нідерландах показ скандального фільму про війну: реакція України
25 березня, 19:23
Джуд Лоу постав у костюмі та чорному плащі
Нове кіно на підході. У мережі з’явилися перші фото Джуда Лоу в образі Путіна
25 березня, 13:05
Актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство
Голівудський актор отримав громадянство Польщі за фільм про Голокост
7 березня, 05:20

Відео

Аватар: Вогонь і попіл: Disney розкриває деталі нового фільму
Аватар: Вогонь і попіл: Disney розкриває деталі нового фільму
У Києві під час концерту Дмитра Волканова побилися фанатки (відео)
У Києві під час концерту Дмитра Волканова побилися фанатки (відео)
Хітовий серіал Netflix «Юнацтво» встановив рекорд: творці проекту розповіли, чи буде другий сезон
Хітовий серіал Netflix «Юнацтво» встановив рекорд: творці проекту розповіли, чи буде другий сезон
Ліна Костенко розповіла, як почувається у 95 років
Ліна Костенко розповіла, як почувається у 95 років
Ліна Костенко зачитала свої вірші (відео)
Ліна Костенко зачитала свої вірші (відео)
Загадка «трусів Мосійчука». Чи був конфуз у прямому ефірі? (відео)
Загадка «трусів Мосійчука». Чи був конфуз у прямому ефірі? (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
21K
«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом
9526
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
9096
Донька Фаріон розповіла, скільки заробляє на місяць
8311
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua