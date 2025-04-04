Аватар: Вогонь і попіл: Disney розкриває деталі нового фільму

Історія мешканців Пандори розвиватиметься не лише у протистоянні з людьми

Історія Джеймса Камерона продовжиться з неочікуваними поворотами сюжету. Компанія Disney на закритому заході під час CinemaCon показала перші кадри фільму «Аватар: вогонь і попіл».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hollywood Reporter.

Кемерон пояснив, що він зараз у Новій Зеландії, закінчує фільм, але із задоволенням поділився «поглядом на підвищення емоційності серця та душі». Третій фільм саги «Аватар» розкриває героїв, які «зіткнуться не лише з людьми-загарбниками, але й з новими ворогами – людьми з племені Попелу».

Зірка «Аватара» Зої Салдана розповіла, що нова стрічка «розширює прекрасний світ Пандори та знайомить із двома новими кланами – Торговцями вітром та Людьми попелу».

Відео починається з того, як Нейтірі (Салданья) каже Джейку (Сем Вортінгтон): «Сила предків тут».

У протистоянні з небезпечним вогнем Джейк благає Нейтірі відпустити свою ненависть.

«Ти не можеш так жити. Ми не можемо перемогти цього ворога, який приходить із зірок», – каже Джейк.

Премʼєра третього фільму захоплюючої саги про мешканців планери Пандора запланована на 19 грудня 2025 року.

Згідно з офіційним описом фільму, сім'я Джейка і Нейтірі намагається впоратися з горем після смерті Нетеяма. Водночас вони стикаються з новим агресивним племенем На'ві - людьми Попелу, якими керує вогняний Варанг. Паралельно конфлікт на Пандорі загострюється і виникає новий моральний феномен.

У фільмі знялись Вортінгтон, Салдана, Сігурні Вівер, Брітан Далтон, Джек Чемпіон, Трініті Джо-Лі Блісс, Стівен Ленг, Джованні Рібізі, Еді Фалько, Брендан Ковелл, Метт Джеральд, Кейт Вінслет, Кліфф Кертіс, Кліфф Кертіс Тьюліс.

Кемерон планує зняти загалом п'ять фільмів «Аватар»: «Аватар 4» вийде 21 грудня 2029 року, а «Аватар 5» - 19 грудня 2031 року.

Як відомо, перший фільм «Аватар» у 2009 році став наймасовішим фільмом усіх часів та зібрав $2,9 млрд у всьому світі.

Другий «Аватар: Шлях води» у 2022 році став третім фільмом із найвищими касовими зборами всіх часів, перевершивши очікування та зібравши $2,3 млрд всьому світі.

Нагадаємо, відомий голлівудський режисер Джеймс Кемерон планує отримати громадянство Нової Зеландії і остаточно оселитись у цій країні. Рішення він ухвалив зокрема через перемогу Дональда Трампа на виборах у США.