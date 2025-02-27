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«Раша гудбай». Чому фільм, який зняв «Квартал 95», збурив соцмережі

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Трейлер до нової комедії від «Кварталу-95» викликав шквал критики серед переселенців
фото: скріншот з Youtube

Анонс кінострічки обурив деяких коментаторів. Зокрема, критику спровокував образ мешканки української Горлівки як затятої кремлівської пропагандистки

Студія «Квартал-95» презентувала трейлер до нової комедійної драми «Раша Гудбай». Дії відбуваються у 2023 році в окупованій росіянами Горлівці. Головна героїня Рита – зірка місцевого телебачення та пропагандистка Кремля. Внаслідок промивання мозків, героїня стала пропагандисткою фейків, що стосуються України. Одного дня, разом із 10-річним сином, Рита змушена тікати, думаючи, що прямує до Росії. Проте вона опиняється помилково в Ужгороді, де за словами творців сюжету, їй доводиться пізнавати власну ідентичність. Творці «Слуги народу» назвали свій новий фільм «щепленням від руського міра». Тим часом у мережі думки глядачів розділилися. Частина коментаторів негативно відреагувала на прем'єру. На їхню думку, автори «поділили» українців та лише підіграли пропаганді РФ.

Що відомо про стрічку

«Стрічка поєднує в собі глибоку рефлексію над актуальними проблемами та комедійний погляд на складні життєві ситуації, демонструючи історію складної трансформації, пошуку правди та відновлення особистої ідентичності» , – йдеться на сайті студії. Фільм вийде в широкий український прокат 27 березня 2025 року.

Студія «Квартал-95» презентувала трейлер до нової комедійної драми «Раша Гудбай»
Студія «Квартал-95» презентувала трейлер до нової комедійної драми «Раша Гудбай»
скріншот з Youtube

Режисером фільму став Олексій Кирющенко, він же виступив і співсценаристом разом з Сергієм Шефіром (генеральний продюсер) і Юрієм Костюком (креативний продюсер).

Головну роль виконала Катерина Варченко, а компанію їй склали Олексій Нагрудний, Анна Буткевич й Андрій Ісаєнко. Також у стрічці знялися актори: Віталій Іванченко, Слава Красовська, Артем Мяус і Гриша Горобчук. Дистрибутором фільму стала Kinomania Film Distribution, а медіапартнером «1+1 Media».

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Публикация от Студія "Квартал 95" (@kvartal95official)

Олексій Кирющенко, який виступив у «Раша гудбай» режисером і сценаристом, створив чимало серіалів для російського телебачення. Його режисерським дебютом став російський телесеріал «Моя прекрасна няня», який на прикладі головної героїні – няні Віки з Маріуполя – висміював українців як неосвічених, безцеремонних та невихованих мешканців відсталої країни.

Окрім цього, Кирющенко зняв російський мінісеріал «Пригоди солдата Івана Чонкіна», «Солдати. І офіцери» та чимало інших російських проєктів. Він виступив режисером серіалу «Слуга народу» від «Кварталу 95» та зняв фільм «Слуга народу 2».

Реакція мережі

Анонс кінострічки викликав неоднозначні реакції та обурив деяких коментаторів. Зокрема, критику спровокував образ мешканки української Горлівки як затятої кремлівської пропагандистки, яка понад усе мріє опинитися у Москві та переконана, що західна Україна нібито несе небезпеку і «смерть». Або ж епізод, де головна героїня Рита вчить свого сина відповідати на будь-які запитання українців гаслами «Слава Україні», а в критичних випадках – «Путін х*йло».

Від побаченого тизеру розгнівався співзасновник проєкту «Мобільні лікарі», маріуполець Олександр Бухтіяр. За його словами, фільм вартий позову до суду та заслуговує на вічну медійну ганьбу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі чоловіка. 

«Я не можу сказати від імені усіх маріупольців, але режисери та продюсери фільму «Раша Гудбай» варті позову до суду та вічної медійної ганьби! І я залюбки докладу свої сили, щоб це відбулося.... Ви хоча б були на Азовсталі? Ви знаєте, що там відбувалося? Ви знаєте, що відчували люди, які там були? Ви розумієте, що таке на цьому Азовсталі вийти заміж та стати вдовою за три дні? Ви знаєте скільки людей з окупованих територій йшли пішки під бомбами на підконтрольні території України? Ви взагалі розумієте, хто там був?...Сказати що я злий, це нічого не сказати! Ви справжні відморозки!» – обурюється Олександр Бухтіяр. 

Також комедію розкритикувала членкиня благодійної організації тактичної медицини України Pulse і комунікаційниця Катерина Пешко, яка народилася у Горлівці. У своєму дописі вона наголосила, що цим фільмом «кварталівці» образили почуття не лише захисників «Азовсталі», а й горлівчан та усіх українських переселенців, які втратили свої домівки. 

Вона пише: «...Самосвалом наші «гумористи» проїхалися не лише по почуттях горлівчан та всіх українців, які втратили домівки в результаті війни, а й по тих, хто вижив і не вижив на «Азовсталі». Цю лавочку не треба прикривати, їх треба просто перемістити в сусідню країну, там їхню роботу оцінять. Страшно уявити, що це кіно вийде на екрани українських кінотеатрів. Цензурних слів немає».

Водночас на Youtube під трейлером до «Раша Гудбай» коментарі також різняться за настроями. Дехто з нетерпінням очікує фільм, а комусь картина відверто не до вподоби. 

Нова комедійна драма від «Квартал-95» отримала неоднозначну реакцію серед користувачів
Нова комедійна драма від «Квартал-95» отримала неоднозначну реакцію серед користувачів
скріншот з Youtube
Деякі користувачі підтримали команду творців фільму «Раша Гудбай» позитивними коментарями
Деякі користувачі підтримали команду творців фільму «Раша Гудбай» позитивними коментарями
скріншот з Youtube

Раніше «Главком» повідомляв, що Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подякував продакшену «Кварталу 95» за сумлінну сплату податків.

Минулого року «Квартал-95» зняв концерт до Дня Незалежності. У ході виступу лунали жарти про Путіна, Порошенка і Тищенка. Захід провели уперше з кінця 2021 року. 

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Теги: соцмережі телебачення трейлер Квартал 95 фільм концерт війна

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