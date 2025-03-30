Політично-корупційний скандал в США. Трамп помилував бізнесмена, засудженого за шахрайство

За версією слідства, бізнесмен Тревор Мілтон завищував вартість акцій своєї компанії, дезінформуючи інвесторів щодо ключових аспектів її діяльності

Бізнесмен Тревор Мілтон мав виплатити $700 млн за шахрайство та введення в оману інвесторів, але він зробив пожертвування на суму $2 млн у фонди Дональда Трампа та був помилуваний президентом ще до остаточного рішення суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У жовтні 2022 року суд присяжних визнав Мілтона винним у шахрайстві з цінними паперами та банківськими рахунками. Наступного року його засудили до чотирьох років ув’язнення.

Засновник стартапу з виробництва електровантажівок Nikola оголосив про своє помилування у пресрелізі, а Білий дім підтвердив цю інформацію CNBC. Це сталося через два тижні після того, як прокурори вимагали від суду зобов’язати Мілтона виплатити $680 млн компенсації акціонерам Nikola та ще $15,2 млн жертві телефонного шахрайства. Проте через помилування суд більше не може ухвалити рішення про реституцію.

За версією слідства, Мілтон завищував вартість акцій своєї компанії, дезінформуючи інвесторів щодо ключових аспектів її діяльності. Зокрема, він заявляв про наявність повністю функціональної електровантажівки, хоча це не відповідало дійсності. У 2018 році Nikola оприлюднила відео, де прототип вантажівки Nikola One, здавалося, рухався самостійно. Проте прокурори довели, що транспортний засіб насправді просто котився з пагорба, а Мілтон був причетний до створення цього відео.

Розслідування щодо компанії розпочалося після звіту аналітичної фірми Hindenburg Research, який привернув увагу Комісії з цінних паперів і бірж США. У 2020 році Nikola визнала, що ніколи офіційно не заявляла, що вантажівка рухалася самостійно, хоча відповідне відео було викладено в приватному доступі на YouTube.

Тепер Мілтон планує випустити документальний фільм, де хоче представити свою версію подій.

За наявними даними, Мілтон виділив багато грошей на політичні пожертви на користь Трампа та його оточення. Зокрема, у вересні він перерахував $750 тис комітету MAHA Alliance, пов’язаному з чинним міністром охорони здоров’я і соціальних служб Робертом Ф. Кеннеді-молодшим. А вже у жовтні, незадовго до виборів, він пожертвував $920 тис Комітету Трампа 47.

За даними CNBC, до 2024 року Мілтон не здійснював жодних шестизначних політичних внесків, що підтверджується федеральними фінансовими звітами про виборчі кампанії.

Протягом перших місяців другого терміну Трамп помилував сотні осіб, зокрема близько 1,5 тис людей, засуджених або звинувачених у злочинах, пов’язаних із штурмом Капітолію 6 січня 2021 року. Також на другий день після вступу на посаду він помилував засновника даркнет-майданчика Silk Road Росса Ульбріхта, засудженого до довічного ув’язнення за відмивання грошей, торгівлю наркотиками та комп’ютерні злочини.

Нагадаємо, агресивна та часом відверто хамська зовнішня політика президента США спричинила глобальний резонанс і водночас сприяла зростанню рейтингів іноземних лідерів, які протистоять Дональду Трампу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

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