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Бельгійський кінофестиваль заборонив показ пропагандистського фільму РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Бельгійський кінофестиваль заборонив показ пропагандистського фільму РФ
В описі фільму вказано, що він розповідає історії російських солдатів, які нібито «допоможуть глибше зрозуміти цю війну»
скриншот з відео

Керівник фестивалю DOCVILLE та ректор Льовенського Католицького університету повідомили про скасування показу російської стрічки

Фестиваль DOCVILLE у м. Льовен скасував показ російського пропагандистського фільму «Росіяни на війні» завдяки проактивним та швидким діям Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Повідомляється, що стрічка «Росіяни на війні» режисерки Анастасії Трофімової представляє російських солдатів у війні проти України як «жертв обставин», замовчуючи їхню відповідальність за воєнні злочини, що вони скоїли в країні.

Йдеться про жорстокі вбивства, тортури, зґвалтування, мародерство та примусову депортацію українських дітей. «Демонстрація таких фільмів – це частина російської інформаційної війни, спрямованої на виправдання своєї агресії проти України», – наголошують в МЗС.

Зазначено, що Українське Посольство звернулося до федерального уряду та уряду регіону Фландрія, місцевої влади Льовена, керівництва фестивалю DOCVILLE та Льовенського Католицького університету із закликом скасувати показ цього фільму.

У результаті керівник фестивалю DOCVILLE та ректор Льовенського Католицького університету повідомили про скасування показу.

«Російській пропаганді немає місця на культурних платформах. Культурна сцена не має використовуватися для поширення брехні про війну та виправдання агресора», – додали в МЗС.

Раніше стало відомо, що фільм російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні», який не зображує російських військових як загарбників та злочинців, хочуть показати на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. 

Анастасія Трофімова раніше працювала на російську медіамережу Russia Today, на яку Сполучені Штати наклали санкції за втручання у президентські вибори. У своїх коментарях до фільму режисерка заявляла, що «не бачила» воєнних злочинів російських військових під час перебування в зоні бойових дій. У фільмі ігноруються ґвалтування, катування та вбивства, які вчиняють окупанти. Стрічку вже показали на кінофестивалі у Венеції.

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Теги: фільм пропаганда росіяни Бельгія

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