Унікальний погляд на Розстріляне відродження: старував допрем'єрний показ «МУР. Ти (Романтика) в кіно»

Мюзикл у форматі кіно переносить театральну виставу на великий екран

В Україні стартують допрем'єрні покази мюзиклу «МУР. Ти (Романтика) в кіно» у різних містах України. З 3 по 11 квітня творча команда фільму відвідає дев'ять міст. Про це повідомляє інформаційний партнер фільму «Лірум», повідомляє «Главком».

Офіційна прем'єра фільму відбудеться 10 квітня, а гранд-прем’єра запланована на 8 квітня у Києві.

Мюзикл «МУР. Ти [Романтика]» Постер фільму

Тур відбудеться у дев'яти містах:

3 квітня – Харків, кінотеатр Multiplex у ТРЦ Nikolsky, 18:30

4 квітня – Дніпро, Multiplex у ТРЦ «Дафі», 19:00

4 квітня – Львів, «Планета Кіно» в ТРЦ «Forum Lviv», 19:45 та 20:45

5 квітня – Запоріжжя, кінотеатр ім. Довженка, 16:00

5 квітня – Луцьк, Multiplex у ТРЦ «Промінь», 16:30

10 квітня – Одеса, Multiplex у ТРЦ Gagarinn Plaza, 16:00

11 квітня – Черкаси, кінотеатр «Україна», 19:00

Хмельницький – дата та місце будуть оголошені невдовзі.

Мюзикл у форматі кіно переносить театральну виставу на великий екран, розкриваючи життя видатних українських митців 1920-30-х років – мешканців харківського будинку «Слово», таких як Павло Тичина, Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Остап Вишня, Михайль Семенко та інші.

Творці стрічки наголошують, що сюжет мюзиклу звертає увагу на важливі сторінки історії: створення будинку «Слово», репресії, долю митців, а також етапи життя Павла Тичини. Вперше на музику втілено такі теми, як зрада поета, участь Володимира Сосюри в Третій Штурмовій, масові розстріли мешканців «Слова», і самогубство Хвильового.

Допрем'єрний тур стане унікальною можливістю для глядачів поспілкуватися з творцями фільму, включаючи виконавців головних ролей та учасників творчого об'єднання МУР.

Фільм «МУР. Ти (Романтика) в кіно» був знятий влітку 2024 року під час спеціальних вистав, записаних на 12 камер, що дозволило максимально передати атмосферу театральної версії. Кіноформат додає нових візуальних елементів: крупні плани, зміни ракурсів та акценти на деталях.

Команда МУР прагне популяризувати традицію запису театральних постановок, створюючи цифрові архіви, які зберігають культурну спадщину України для майбутніх поколінь.

«МУР. Ти (Романтика)» викликав бурхливу реакцію

«МУР. Ти [Романтика]» скріншот

Стрічка «МУР. Ти (Романтика)» стала не просто культурною подією, а справжнім каталізатором для обговорення складної та багатогранної тематики українського культурного Розстріляного Відродження. Стрічка вражає своєю сміливістю та доволі унікальним підходом до відображення історії українських митців 1920-30-х років, водночас викликаючи широкий резонанс у суспільстві.

Чому це важливо?

Фільм та альбом, який став його основою, підкреслюють необхідність переосмислення творчості того часу, повертаючи імена митців «Розстріляного відродження» у сучасний культурний дискурс.

Експресія, емоційність і здатність викликати співпереживання стали ключовими перевагами проєкту. Водночас стрічка отримала різні відгуки: від захоплення та визнання до критики. Бурхливі обговорення в соцмережах та серед експертів лише підтвердили, наскільки важливе питання підняли автори.

«МУР. Ти (Романтика)» демонструє новий підхід до створення кінострічок на основі театральних постановок. Використання сучасних технологій дозволило зберегти автентичну атмосферу театру, водночас розширивши виражальні засоби завдяки можливостям кінематографа.

Нагадаємо, що Департамент культури КМДА відзвітував про виконання міської цільової програми «Столична культура: 2022–2024 роки» за підсумками 2024 року. «Місто робить все, аби культура була не лише присутньою, а й доступною, безпечною та сучасною», – заявив депутат Київради Володимир Андрусишин.