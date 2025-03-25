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Росіяни запланували у Нідерландах показ скандального фільму про війну: реакція України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни запланували у Нідерландах показ скандального фільму про війну: реакція України
Раніше СБУ відкрила кримінальне провадження у справі режисерки фільму «Росіяни на війні» Анастасії Трофимової
фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

«Фільм «Росіяни на війні» – відверта російська пропаганда, яка спотворює реальність геноцидної війни Росії проти України»

У Нідерландах запланували покази фільму «Росіяни на війні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство України в Нідерландах у Facebook.

«Посольство України в Нідерландах глибоко занепокоєне запланованими показами документального фільму «Росіяни на війні» російського режисера Анастасії Трофімової», – йдеться в повідомленні дипломатичного представництва.

Як зазначили в посольстві, такий фільм – відверта російська пропаганда, яка спотворює реальність геноцидної війни Росії проти України. З її допомогою РФ вводить глядачів в оману та просуває свої токсичні наративи.

«Мета «Росіян на війні» – обілити російських солдатів і зняти з них відповідальність за вбивства, зґвалтування, катування, мародерство, насильницьку депортацію дітей і руйнування українських міст. Це інструмент маніпуляції громадською думкою», – додали в посольстві.

У СБУ стверджують, що такий фільм є елементом ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація), яку проводять російські спецслужби. Мета такої спецоперації – виправдати і підтримати військово-політичне керівництво РФ.

При цьому режисерка фільму Анастасія Трофімова порушила українське законодавство – вона незаконно перетнула державний кордон України для зйомок фільму. Проти неї порушили кримінальну справу за фактом виправдання і визнання правомірною російської агресії.

«Виходячи з цієї інформації, посольство розглядатиме будь-яку підтримку показу цього фільму як сприяння інформаційним зусиллям Російської Федерації проти України. Ми очікуємо, що показ документального пропагандистського фільму «Росіяни на війні» буде скасовано», – зазначили в посольстві.

«Росіяни на війні» – канадсько-французький документальний фільм 2024 року, який зняла канадська режисерка російського походження Анастасія Трофимова.

Фільм зображує російських солдатів, які воюють на передовій на окупованих територіях Україні, та мирних жителів, які ховають своїх чоловіків під час українсько-російської війни, та нібито підтримують російську агресію.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло до «чорного списку» експрацівницю пропагандистського каналу «Russia Today», режисерку фільму «Росіяни на війні» Анастасію Трофімову.

Раніше під стінами найбільшого залу Міжнародного кінофестивалю (TIFF) Lightbox у Торонто пройшли проукраїнські протести. Причиною стало рішення показати фільм російської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні», який викликав обурення в українській та міжнародній спільноті.

До слова, канадська некомерційна благодійна організація TVO вирішила припинити підтримку та трансляцію документального фільму «Росіяни на війні» російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової.

Також Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у справі режисерки фільму «Росіяни на війні» Анастасії Трофимової. 

Теги: фільм росіяни Нідерланди

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