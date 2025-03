Фільм «Анора». Усе, що відомо про головного тріумфатора Оскара

Світова прем'єра «Анори» відбулася 21 травня 2024 року в рамках Каннського кінофестивалю

Американська кіноакадемія назвала кіно «Анора» одним із 10 найкращих фільмів 2024 року. На кінопремії «Оскар» стрічка здобула одразу декілька нагород. «Главком» розповідає усе, що відомо про кінофільм «Анора».

Що відомо про фільм «Анора»

Фільм «Анора» став тріумфатором церемонії Оскар-2025, здобувши головну нагороду за найкращий фільм року. Стрічка також отримала визнання в кількох ключових номінаціях, серед яких:

Найкращий оригінальний сценарій.

Найкращий монтаж.

Найкращий режисер.

Найкраща акторка.

Режисер Шон Бейкер та акторка Майкі Медісон отримали високу оцінку за свою роботу. Відомо, що Бейкер спеціально написав головну роль для Медісон і запросив її до фільму без прослуховування.

У стрічці також знялися російські актори Марк Ейдельштейн, Юрій Борисов, Олексій Серебряков і Дар'я Єкамасова, а також вірменські актори Карен Карагулян і Ваче Товмасян.

Окрему увагу привертає участь у стрічці російського актора Юрія Борисова, який відомий своєю роллю у пропагандистських фільмах, зокрема стрічці «Калашников», знятій в окупованому Криму. Попри відсутність публічних заяв щодо російсько-української війни, своїми діями він фактично підтримує агресію, що викликає суперечливі відгуки як серед глядачів, так і серед критиків.

Попри це, «Анора» здобула високу оцінку кінематографічної спільноти. Хоча сам Борисов не отримав Оскар-2025 у своїй номінації.

Сюжет фільму «Анора»

Фільм розповідає про молоду стриптизерку з Брукліну, на ім'я Анора (Ені), яка закохується в сина російського олігарха та виходить за нього заміж. Однак її щастя триває недовго – батьки Івана швидко дізнаються про цей союз і роблять усе можливе, щоб анулювати шлюб.

Хлопець приїхав до США на навчання, але насправді проводить час на вечірках та за відеоіграми у розкішному сімейному маєтку.

Спочатку Іван наймає Ені для кількох зустрічей, та поступово між ними виникає сильний зв’язок. Він пропонує їй провести разом тиждень за $15 тисяч, а згодом освідчується, пояснюючи, що шлюб допоможе йому отримати грін-карту та залишитися в США. Спершу дівчина скептично ставиться до цієї ідеї, проте хлопець наполягає на щирості своїх почуттів. Врешті, вони одружуються у маленькій каплиці у Лас-Вегасі.

Проте щасливому життю молодят намагається завадити мати Івана. Дізнавшись про одруження, вона наказує будь-якими способами скасувати шлюб і вилітає до Америки, щоб забрати сина додому, де на нього чекає кар’єра в сімейному бізнесі.

Акторський склад

Головну роль у фільмі «Анора» виконала американська акторка Майкі Медісон, відома за участю у «Крик 5» (2022) та «Одного разу в Голлівуді» (2019).

Її нареченого Івана зіграв російський актор Марк Ейдельштейн, якого журналісти часто порівнюють із Тімоті Шаламе. Популярність він здобув завдяки головній ролі в драмі «Країна Саша», що була представлена на Берлінале в лютому 2022 року.

До акторського складу також увійшли Олексій Серебряков, Дар'я Єкамасова та Юрій Борисов.

Відомо, що Юрій Борисов внесений до бази «Миротворець». У 2020 році він зіграв головну роль у російському фільмі «Калашников», який знімали в окупованому Криму. А у 2019-му з’явився у стрічці «Т-34», що пропагує російську армію.

На початку повномасштабного вторгнення Борисов поставив підпис під зверненням Спілки кінематографістів, яке засуджувало дії Росії проти України. Втім, після цього актор більше не висловлювався щодо війни та продовжив кар’єру у РФ.

Режисер Шон Бейкер зізнався, що на створення «Анори» його надихнула реальна історія друга про російсько-американську пару, в якій одного з молодят викрали заради викупу. Крім того, він використав власний досвід роботи з монтажем весільних відео на початку 2000-х.

Які нагороди отримав фільм «Анора»

Світова прем'єра «Анори» відбулася 21 травня 2024 року в рамках Каннського кінофестивалю. Вже 25 травня стрічка отримала головну нагороду фестивалю – «Золоту пальмову гілку». Ця перемога зробила «Анору» першим американським фільмом за останні 14 років, що здобув цю престижну відзнаку.

Картину Шона Бейкера також представили на кінофестивалях у Торонто, Нью-Йорку, Сан-Себастьяні, Пусані, Лондоні, Римі та інших містах.

Фільм також отримав широке визнання критиків: Асоціація кінокритиків Лос-Анджелеса та Спілка кінокритиків Бостона назвали «Анору» найкращим фільмом на 50-й церемонії вручення нагород LAFCA.

Крім того, Стрічка отримала сім номінацій на BAFTA, шість номінацій на Оскар та п'ять номінацій на «Золотий глобус».

Музика у фільмі «Анора»

Саундтрек до «Анори» включає такі композиції, як Dreaming від Blondie, All the Things She Said гурту «Тату» та Greatest Day від Take That.

Крім того, Майкі Медісон разом із подругою склала спеціальний «плейлист стриптизерки», щоб краще вжитися в роль. До нього увійшли треки Карді Бі, Megan Thee Stallion та Slayyyter.

Водночас фільм «Анора» режисера Шона Бейкера, у якому знявся росіянин Юрій Борисов, який мовчить про війну, здобув одну з найбільших кінопремій – Оскар-2025. Стрічка перемогла в категоріях «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкраща режисура», «Найкращий фільм».

