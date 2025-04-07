Minecraft-бум в Україні: рекордні збори, суперечливі відгуки та шалений ажіотаж

Фільм Minecraft – це пригодницька стрічка, створена за мотивами популярної відеогри з однойменною назвою

В Україні справжній Minecraft-бум. Після виходу фільму, знятого за мотивами культової відеогри, глядачі шикуються в черги до кінотеатрів, а у закладах швидкого харчування MacDonald’s – полювання на хеппі міли з колекційними фігурками. «Главком» розповідає, про що цей фільм, скільки вже зібрав у прокаті та що кажуть критики про екранізацію.

Про що фільм Minecraft

Фільм Minecraft – це пригодницька стрічка, створена за мотивами популярної відеогри з однойменною назвою. Зйомки проходили в Новій Зеландії з 18 січня по 12 квітня 2024 року.

Режисерами фільму стали Джаред і Джеруша Хесс, а серед виконавців головних ролей – Джек Блек, Джейсон Момоа, Даніель Брукс, Себастіан Юджин Хансен та Емма Майєрс. У стрічці можна побачити знайомі фанатам гри елементи: біоми, монстрів і будівельні блоки.

Трейлер Minecraft

Сюжет розповідає про чотирьох персонажів, чиє життя залишає бажати кращого. Але все кардинально змінюється, коли вони випадково потрапляють у Надземний світ через таємничий портал. Тоді вони опиняються в незвичній реальності – всесвіт Minecraft оживає насправді.

Касові збори

Американський пригодницький фільм «Minecraft: Фільм» зібрав $157 млн у США та Канаді за перший вікенд після прем'єри, що стало рекордним результатом 2025 року. Про це повідомляє Bloomberg.

кадр з фільму

Видання підкреслює, що це найвищий стартовий показник серед усіх фільмів, які вийшли цього року в Північній Америці. У світовому прокаті за перші вихідні стрічка також продемонструвала значний успіх, зібравши $144 млн.

Що кажуть критики про фільм Minecraft

Оглядачі доволі суворо критикують новий фільм «Майнкрафт». У своїй рецензії Hollywood Reporter назвав стрічку «жахливою», звинувативши творців у зраді ключової ідеї гри – адже фільм не надихає і не пробуджує уяву.

Критик Independent оцінив фільм лише у дві зірки, вважаючи, що спроба замінити піксельних персонажів гри на живих акторів виявилась невдалою. На його думку, авторам не вдалося повторити успіх «Лего фільму». Натомість глядач отримує монотонну череду боїв між людьми та фотореалістичними CGI-істотами з гри – криперами, зомбі, ендерменами.

«Кажуть, що руйнувати простіше, ніж творити. На жаль, фільм «Майнкрафт» підтверджує цю думку. Творчість потребувала забагато зусиль. Натомість легше знищити дух відеоігри», – резюмує автор рецензії.

New York Times зазначає, що фільм сповнений «епічно дурного гумору», чого й слід було очікувати від режисера Джареда Гесса – автора культової інді-комедії «Наполеон Динаміт» (2004). Головну роль у «Майнкрафті» виконує Джек Блек, який вже працював з Гессом у стрічці «Суперначо» (2006). Автор рецензії зауважує, що хоч фільм і здається безглуздим, але може сподобатися дітям, які грають у гру, і дорослим, що з ностальгією згадають комедії початку 2000-х.

Попри неоднозначні відгуки, більшість критиків визнають, що у фільму хороші шанси в прокаті. Оглядач Forbes Пол Тассі вважає, що популярність гри – головна запорука успіху фільму. Він нагадує, що схожа ситуація була і з «Братами Супер-Маріо в кіно» (2023): хоча критики поставились до мультфільму стримано, глядачі дали йому 95% позитивних відгуків, а в прокаті він зібрав понад $1,3 млрд.

Ажіотаж, який спричинив фільм Minecraft, в Україні

Черги у столиці за Майнкрафт-меню фото: соцмережі

Вихід фільму Minecraft викликав справжній фурор серед українських глядачів. У вихідні дні кінотеатри Києва були переповнені: охочі переглянути стрічку стояли в довжелезних чергах. Попри змішані відгуки критиків, інтерес до фільму виявився величезним – особливо серед молоді та шанувальників гри.

Ажіотаж підживлюється і маркетинговими кампаніями, зокрема новою акцією МакДональдз. Мережа ресторанів запустила спеціальне Minecraft-меню, що включає колекційні фігурки, які миттєво стали об'єктом полювання. Черги за цими наборами утворюються у великих містах України.

Дніпро охопила лихоманка по Minecraft-меню фото: 056.ua/news

Кожна фігурка в меню не просто прикраса – вона містить код, що відкриває доступ до унікальних скінів у Minecraft Marketplace, що робить їх особливо бажаними серед геймерів. Колекція, доступна з 3 квітня до 14 травня 2025 року, включає 12 різноманітних іграшок, натхненних героями фільму та гри:

Кріпер;

Скелет;

Бджола;

Блок редстоуна + Кріпер;

Блок алмазу + Стів;

Блок золота + Давн;

Викликач;

Рожева вівця;

Денніс;

Кам’яний блок + Гаррет;

Рожевий вовняний блок + Рожева вівця;

Блок із травою + Лама.

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Крім цього, можна знайти й ексклюзивні фігурки, як-от: Біг Мак Кристал, Шолом Фрі, Зомбі Гамбурглер, Магічне Зілля тощо – усі з кодами для бонусного контенту в грі.

Про гру Minecraft

Minecraft – це культова відеогра в жанрі пісочниці, розроблена студією Mojang. Випущена у 2011 році, вона швидко стала однією з найпопулярніших і найуспішніших ігор в історії. Гра доступна на ПК, ігрових консолях і мобільних пристроях.

Гра Minecraft фото: Minecraft.net

Суть гри – вільне будівництво, дослідження, виживання та взаємодія з кубічним світом, що генерується випадково. Гравці можуть створювати власні світи, зводити унікальні споруди, добувати ресурси, боротися з істотами й переживати захопливі пригоди.

З часу виходу Minecraft об’єднала мільйони гравців по всьому світу, ставши не просто грою, а культурним феноменом для різних поколінь.

До слова, у столиці Латвії Ризі розпочалися зйомки нового фільму французького режисера Олів'є Ассаяса «Чарівник Кремля» про Росію у 1990-х роках. Кремлівського диктатора Володимира Путіна втілює британський актор Джуд Лоу.