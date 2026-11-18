Американська акторка Енн Гетевей у 44 роки втретє стала мамою. Зірку фільму «Диявол носить Prada» помітили на прогулянці з немовлям у Нью-Йорку. Інформацію про поповнення в родині акторки та її чоловіка Адама Шульмана підтвердили джерела, близькі до подружжя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на People.

Першими про народження третьої дитини акторки повідомили журналісти TMZ, які отримали фотографії Гетевей із немовлям.

17 листопада папараці зафіксували знаменитість під час прогулянки Нью-Йорком. Акторка була одягнена в повсякденний одяг, а дитину тримала біля грудей у спеціальній переносці.

фото: Backgrid

Попри появу фотографій, Гетевей та її чоловік поки не зробили офіційної заяви про народження малюка. Точна дата пологів, стать та ім'я третьої дитини залишаються невідомими.

Енн Гетевей та актор і дизайнер прикрас Адам Шульман одружилися у вересні 2012 року. Подружжя вже виховує двох синів: Джонатана, який народився в березні 2016 року, та Джека, який з'явився на світ у листопаді 2019 року.

Голлівудська зірка традиційно оберігає особисте життя від публічності. Вона рідко показує дітей у соціальних мережах і намагається не привертати до них зайвої уваги.

Про третю вагітність акторка повідомила 19 червня 2026 року. Тоді Гетевей опублікувала в Instagram відео, на якому продемонструвала округлий живіт під композицію Baby I'm Yours американської співачки Барбари Льюїс.

Водночас акторка не поспішала ділитися подробицями вагітності. За її словами, вона хотіла, щоб під час промокампанії продовження фільму «Диявол носить Prada» увага громадськості залишалася зосередженою на кінопроєкті, а не на її особистому житті.

В одному з літніх інтерв'ю Гетевей також із гумором розповіла, що третя вагітність стала для неї та чоловіка приємною несподіванкою. Наразі подружжя не розкрило жодних додаткових подробиць про наймолодшого члена родини.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що вагітна Енн Гетевей потрапила в курйоз під час промокампанії фільму «Одіссея» в Нью-Йорку. Акторка з'явилася на публіці в дизайнерському комбінезоні, який, як з'ясувалося після поширення фотографій, одягла задом наперед. Знаменитість із гумором відреагувала на ситуацію, а шанувальники підтримали її в соціальних мережах.