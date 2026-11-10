Віткофф і Кушнер можуть знову зустрітися з Путіним і Зеленським – Axios

Стів Віткофф і Джаред Кушнер беруть участь у дипломатичних переговорах щодо завершення російсько-української війни

Після переговорів в Абу-Дабі американські представники розглядають можливість нових поїздок до Москви та Києва

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть здійснити нові візити до Києва та Москви після завершення мирних переговорів в Абу-Дабі. Американські представники розглядають можливість особистих зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За словами неназваного американського посадовця, поїздки можуть відбутися після тристоронніх переговорів України, США та Росії, запланованих на 10–11 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах. Остаточного рішення щодо візитів наразі немає.

Протягом останніх двох тижнів Віткофф і Кушнер щодня спілкувалися телефоном з українськими та російськими посадовцями. Іноді такі розмови відбувалися кілька разів на день. Контакти були частиною підготовки до відновлення переговорного процесу.

За інформацією Axios, американські представники протягом кількох тижнів намагалися переконати Путіна повернутися до мирних переговорів. У Білому домі вважають, що налагоджені контакти з російським керівництвом можуть допомогти досягти прогресу.

«Відносини, які ми побудували з Путіним, відіграватимуть важливу роль у цих переговорах», – заявив американський посадовець.

Представник адміністрації Трампа також зазначив, що Віткофф і Кушнер прагнуть використати зустрічі в Абу-Дабі для визначення ключових рішень, які надалі доведеться ухвалювати Зеленському та Путіну.

Попри обережний оптимізм Білого дому, між Україною та Росією залишаються суттєві розбіжності. Найскладнішим питанням переговорів залишаються територіальні вимоги Москви.

Росія продовжує наполягати на контролі над усією територією Донбасу, тоді як Україна виступає за визначення територіальних домовленостей на основі нинішньої лінії фронту.

За словами американських посадовців, останніми тижнями обидві сторони продемонстрували певну гнучкість у приватних обговореннях. Водночас у Вашингтоні визнають, що домовленості щодо територій будуть складними без попереднього узгодження гарантій безпеки.

Переговори в Абу-Дабі передбачають роботу за двома основними напрямами. Військова група обговорюватиме механізми контролю за можливим припиненням вогню та майбутні безпекові домовленості. Політична група зосередиться на територіальних питаннях.

До консультацій також залучають представників Європейського Союзу, НАТО, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Американська сторона розраховує на участь європейських партнерів у формуванні майбутньої системи безпеки.

Серед пріоритетів України на переговорах – домовленості щодо безпеки в Чорному морі, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та підготовка можливої тристоронньої зустрічі Зеленського, Трампа й Путіна.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Віткофф і Кушнер відклали запланований візит до Москви. За інформацією Axios, нові дати поїздки мали погодити після з'ясування позицій України та європейських партнерів щодо пропозицій мирного врегулювання.

Також «Главком» писав про підготовку тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Американська сторона визначила серед головних тем майбутні гарантії безпеки, зниження напруженості та гуманітарні питання. Посередниками між Києвом і Москвою виступають представники адміністрації Дональда Трампа.