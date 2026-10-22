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Росія домовляється з США про проведення товариської гри між футбольними збірними

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Росія домовляється з США про проведення товариської гри між футбольними збірними
ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою

Максим Митрофанов: Ми розглядаємо можливість проведення матчу зі збірною США

Російська футбольна спілка (РФС) обговорює з Федерацією футболу США можливість проведення товариського матчу збірних. Про це заявив генеральний секретар РФС Максим Митрофанов, інформує «Главком».

«Як ви знаєте, ми ніколи не коментуємо переговори про проведення матчів до досягнення остаточних домовленостей та підписання документів. Ми розглядаємо можливість проведення матчу зі збірною США, не раз спілкувалися з федерацією з цього питання, але оцінювати результативність цього спілкування поки що рано. Можу сказати, що зараз момент досить позитивний», – сказав Митрофанов.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: США росія футбол

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