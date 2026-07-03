Голлівудська акторка втрапила у курйоз, одягнувши комбінезон задом наперед (фото)

Енн Гетевей з гумором поставилася до курйозу зі своїм образом

Американська акторка Енн Гетевей потрапила в курйоз після свого виходу на публіку. Коли фото зірки розлетілися мережею, зʼясувалося, що вона одягла дизайнерський комбінезон задом наперед. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Вагітна Енн Гетевей відвідала захід у Нью-Йорку в рамках промокампанії фільму «Одіссея», де вона зіграла одну з героїнь. Перед камерами акторка позувала в червоному комбінезоні, який підкреслив її округлий живіт.

Згодом користувачі почали писати про те, що Енн Гетевей, схоже, одягла комбінезон задом наперед. Як розповіла стилістка акторки Ерін Волш, цей комбінезон належить до колекції бренду Ashlyn New York весна/літо 2026.

фото: Backgrid\ Ashlyn New York

На кадрах із показу цієї колекції модель позує на доріжці в такому ж комбінезоні, однак без відкритої зони декольте. Тож з’ясувалося, що Гетевей дійсно неправильно одягла комбінезон.

Енн Гетевей відреагувала на цей курйоз з гумором. Вона опублікувала відео в Instagram, де показала новини про конфуз, у який вона потрапила. «Я правда це зробила? Ой, справді… Справді зробила», – жартома сказала актриса у відео.

Водночас шанувальники зірки підтримали її. На думку користувачів, акторка створила новий тренд:

«Задом наперед – це новий тренд!»

«Головне, щоб вам було зручно, решта не має значення!»

«Саме це й робить вас іконою стилю!»

Нагадаємо, американська акторка театру та кіно Енн Гетевей одягла на червону доріжку сукню від бренду української дизайнерки з Одеси. Енн Гетевей відвідала прем’єру фільму «Mother Mary» у Нью-Йорку. Для цього заходу вона обрала сукню від українського бренду Lever Couture, який належить дизайнерці Лесі Верлінг’єрі з Одеси.