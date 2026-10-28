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Хто блокував Starlink? Зеленський оцінив ситуацію

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Хто блокував Starlink? Зеленський оцінив ситуацію
Україна застосовує Starshield для захисту власної території, а також для логістики
фото: Генштаб ЗСУ

Президент: «Я знаю лише, що технічно SpaceX вмикає і вимикає ці системи»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, хто саме ухвалив рішення про припинення роботи систем Starlink або Starshield, які Україна використовує, зокрема, для протидії російським безпілотникам. За його словами, технічно вмикати та вимикати ці системи може компанія SpaceX, однак хто дав відповідну вказівку, йому невідомо. Про це президент розповів на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Зеленський пояснив, як Україна використовує Starshield

Президент наголосив, що застосування систем проти російських військових на українській території є оборонним, а не наступальним.

«Коли Ілон Маск сказав, що ми використовуємо Starshield проти росіян, – так, проти росіян, але на нашій території. Це не «offensive», це «defensive» – це різні речі. Він говорив про російських солдатів. Але питання в тому, що ми застосовуємо проти російських військових на нашій території, а не на території Росії. Вони прийшли сюди вбивати», – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна також використовує ці системи для логістики та протидії російським ударним безпілотникам, зокрема реактивним шахедам.

За словами президента, українські військові випробували реактивні перехоплювачі «Барс», які спочатку розроблялися як далекобійні ударні дрони. Зеленський розповів, що одна з європейських країн оплатила закупівлю 2000 таких апаратів.

«Я знав, що ми маємо 2000. Я сказав: «Давайте перевіримо. Можливо, він зможе знищувати цілі». Вони перевірили, і він знищив шахед. Ми були дуже раді. А потім Starshield перестав працювати. Ось і все», – зазначив глава держави.

Зеленський не знає, хто ухвалив рішення про відключення

Президент припустив, що припинення роботи систем могло бути внутрішнім рішенням SpaceX. Водночас він не виключив, що відповідне рішення могли ухвалити на рівні уряду США, але наголосив, що не має інформації, яка дозволяла б стверджувати це.

«Тому я точно не знаю, хто сказав SpaceX це зробити. Можливо, це було їхнє власне внутрішнє рішення. Я не знаю, хто ухвалює рішення. Якщо це SpaceX, то, можливо, Ілон. Але якщо йдеться про когось із уряду – я не знаю. Я не маю такої інформації. Я знаю лише, що технічно SpaceX вмикає і вимикає ці системи», – сказав Зеленський.

Зеленський пов’язав відключення систем із загибеллю цивільних

Президент також заявив, що під час відключення Starlink і Starshield гинули цивільні. За його словами, це було однією з причин загибелі людей, хоча він не уточнив конкретних випадків.

Зеленський додав, що нині українські сили знищують близько 90% російських шахедів. На початку атак цей показник, за його словами, становив від 50% до 75-78%, після чого зріс, а згодом знову знизився.

Варто нагадати, що після переговорів у Осло 20 жовтня Україні вдалося врегулювати два з трьох проблемних питань у співпраці зі США. Американська сторона відновила обмін розвідданими та зняла обмеження на використання супутникового зв'язку під час руху на високих швидкостях.

За словами Зеленського, питання відновлення повноцінної роботи Starlink вдалося врегулювати після переговорів делегацій України, США та європейських партнерів.

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Теги: Володимир Зеленський війна Starlink ЗСУ США

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