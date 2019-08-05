«Как отец и дочь»: Тина Кунаки тронула сеть совместными фото с Венсаном Касселем



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22-летняя модель Тина Кунаки очаровала поклонников в социальных сетях совместными нежными снимками с любимым

Новые фото Тина Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram. Как известно, счастливые супруги отправились на отдых к океану.

На Гавайях влюбленные наслаждаются друг другом и демонстрируют, как вместе проводят время. На первом Селфи Венсан позирует с цветком в волосах, а Тина нежно обнимает мужа.

instagram.com/tinakunakey

Фото девушка лаконично подписала с помощью емодзи в виде сердца, подписчики также поражены от новой фотографией. Однако нашлись и те, кто решил пошутить относительно большой разницы в возрасте влюбленных.

«Вы как отец и дочь», – пишут пользователи в сети.

Не менее эффектными стали кадры Кунаки в океане в закрытом купальнике, который отлично подчеркнул стройную фигуру девушки после родов. Соблазнительные фото модели сделал сам французский актер Кассель.

instagram.com/tinakunakey

Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю – 52 – они поженились, сыграв тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт.

instagram.com/tinakunakey

После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца. К слову, у Венсана Касселя уже есть двое детей от Моники Беллуччи.

Джерело: 24tv.ua