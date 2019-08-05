  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    «Как отец и дочь»: Тина Кунаки тронула сеть совместными фото с Венсаном Касселем

    • Розсилка
    «Как отец и дочь»: Тина Кунаки тронула сеть совместными фото с Венсаном Касселем
    pinterest.com

    22-летняя модель Тина Кунаки очаровала поклонников в социальных сетях совместными нежными снимками с любимым

    Новые фото Тина Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram. Как известно, счастливые супруги отправились на отдых к океану.

    На Гавайях влюбленные наслаждаются друг другом и демонстрируют, как вместе проводят время. На первом Селфи Венсан позирует с цветком в волосах, а Тина нежно обнимает мужа.

    1188026_8963716_01

    instagram.com/tinakunakey

    Фото девушка лаконично подписала с помощью емодзи в виде сердца, подписчики также поражены от новой фотографией. Однако нашлись и те, кто решил пошутить относительно большой разницы в возрасте влюбленных.

    «Вы как отец и дочь», – пишут пользователи в сети.

    Не менее эффектными стали кадры Кунаки в океане в закрытом купальнике, который отлично подчеркнул стройную фигуру девушки после родов. Соблазнительные фото модели сделал сам французский актер Кассель.

    1188026_8963717instagram.com/tinakunakey

    Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю – 52 – они поженились, сыграв тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт.

    1188026_8963718instagram.com/tinakunakey

    После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца. К слову, у Венсана Касселя уже есть двое детей от Моники Беллуччи.

    Джерело: 24tv.ua

    Читайте також
    фотография модель актер СМИ селфи Instagram отдых
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ