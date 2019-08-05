Опубликованы фото с похорон, погибшего на нарковечеринке, принца ОАЭ



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dailymail.co.uk

Шейх умер на вечеринке в лондонском пентхаусе, гости которой употребляли запрещенные вещества и занимались сексом

Арабского шейха и дизайнера Халида бин Султана аль-Касими, сына эмира одного из арабских эмиратов, похоронили.

Тело 39-летнего мужчины, по исламскому обычаю, транспортировали в эмират Шарджа, в котором правит его отец.

На его похоронах в мечети короля Фейсала, центральном храме столицы эмирата, присутствовали тысячи людей. Эмир Султан бин Мухаммад аль-Касими стоял над телом сына, участвуя в погребальной молитве.

Во время службы тело сопровождали лидеры четырех северных эмиратов. После молитвы в мечети короля Фейсала оно было предано земле.

Точная причина смерти принца неизвестна. Рядом с его телом нашли шприцы, а его рука была перетянута галстуком.

Погибший был дизайнером и основал собственный модный бренд Quasimi. Шейх Халид бин Султан аль-Касими был единственным оставшимся в живых сыном и наследником правителя Шарджи.

Среди поклонников работ модельера такие знаменитости, как Леди Гага и Шерил Твиди. Мужчина изучал архитектуру и фотографию.

Его старший брат умер в 1999 году в возрасте 24 лет. Причиной смерти стала передозировка героином.

Джерело: dailymail.co.uk