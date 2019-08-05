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    Шоу-биз

    Депутат написал стихотворение, которое посвящено экс-регионалке Таисии Повалий

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    Депутат написал стихотворение, которое посвящено экс-регионалке Таисии Повалий
    novynarnia.com

    Народный депутат Евгений Рыбчинский написал стихотворение, посвященное экс-регионалке, известной певице Таисии Повалий, которая во время Революции Достоинства сбежала в Россию

    Свое стихотворение Рыбчинский написал в комментариях под постом Елены Мозговой в Facebook. Елена возмущена анонсом концерта Повалий и упрекнула «Дворцу Украина» организацией этого концерта.

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    Возмущение в поэтической форме выразил и Евгений Рыбчинский.

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    Евгений известен тем, что является сыном известного метра украинской эстрады Юрия Рыбчинского, а также поэтом, композитором и продюсером. Однако мало кто знал, что он еще и политик.

    «Увлекся» политикой он неожиданно - во времена Евромайдана. В 2014 году Рыбчинский присоединился к «Блоку Петра Порошенка». Именно тогда и возник конфликт Евгения с Таисией - он откровенно заявил, что Повалий никогда не пела для народа, она всегда развлекала чиновников.

    «Тая всегда пела перед властями, на их свадьбах и днях рождениях. Еще при Кучме ее ввели в этот круг, и я был свидетелем того, как она развлекала казнокрадов в любое удобное для них время», - рассказал Рыбчинский в одном из своих интервью.

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