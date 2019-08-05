Поклонники в соцсетях, собака и мужчина: Леся Никитюк рассказала, что делает ее счастливой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леся Никитюк

Украинская телеведущая откровенно рассказала о том, что для нее значит слово «счастье»

Кому-то для счастья нужна большая шоколадка, кому-то – теплые объятия. У ведущей шоу «Хто зверху?», «Кто против блондинок?» и «Шалена зірка» Леси Никитюк есть свой «окрыляющий» райдер. О нем она рассказала в интервью журналу Joy.

«Что делает меня счастливой? Отвечу коротко: спа-салон, семья, Хмельницкий, собака, мужчина, – улыбается звезда Нового канала. – Я счастлива, когда проекты, которые создаю, в которых участвую, приносят хорошие результаты. Счастлива, когда меня хвалят. И когда могу помочь еще кому-то своим примером или средствами. Когда есть возможность очень много работать. И когда успеваю все сделать вовремя».

А еще Лесю Никитюк делают счастливой соцсети. Недавно девушка отпраздновала круглую цифру – 3 миллиона подписчиков в Instagram.

«Я часто улыбаюсь, когда захожу в Instagram, – признается Леся Никитюк. – Вижу, как три миллиона людей оставляют свои комментарии, пишут много хорошего. Иногда даже и что-то плохое, бывают замечания. Но, главное, пишут! Значит, они наблюдают за мной на телеэкранах, радуются моим взлетам и поддерживают при падениях. Как большая социальная семья. Это – мой мир».