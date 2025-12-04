101-річна власниця ювелірного бізнесу досі щодня на роботі: секрети довголіття та успіху

Сьогодні Енн Анжелетті продовжує керувати своїм бізнесом разом із дочкою та внукою, надихаючи людей своєю життєлюбністю

Попри свій поважний вік, 101-річна мешканка Нью-Джерсі Енн Анжелетті не збирається на пенсію і залишається надзвичайно активною і веде бізнес, пише «Главком».

На каналі Eyewitness News ABC7NY вийшов сюжет про 101-річну Енн Анжелі, яка щотижня, шість днів на тиждень, приходить на роботу та керує власним ювелірним бізнесом Curiosity Jewelry and Crescll.

Незважаючи на свій вік (їй 101 рік, а скоро буде 102), Енн залишається активною та повною енергії. Її можна знайти в Діамантовому районі Нью-Йорка, де вона веде переговори та піклується про своїх клієнтів.

Енн твердо переконана, що не може сидіти вдома: «Якщо я піду на пенсію, то помру, тож я не можу залишатися вдома». На запитання про секрет її успіху та довголіття, вона поділилася такими правилами: «Ви повинні встати, ви повинні прийняти душ, ви повинні поїсти, ви повинні подбати про себе. Якщо вам не подобається те, що ви робите, то змініть це». Енн наголошує на тому, що пріоритетом є стосунки з людьми. «Мені байдуже, чи купують мої клієнти, вони просто заходять, і ми п'ємо каву».

Енн знайома з важкою працею з дитинства. Вона залишила школу, щоб допомагати у сімейному продуктовому магазині у Брукліні. Її батько доставляв лід від дверей до дверей на кінному возі, ще до того, як винайшли холодильники. Вона не сиділа вдома з того часу, як її чоловік пішов воювати у Другій світовій війні. Тоді вона працювала на військово-морській верфі, потім офіціанткою, але завжди мала пристрасть до моди. Сьогодні вона продовжує керувати своїм бізнесом разом із дочкою та внукою, надихаючи людей своєю життєлюбністю.

