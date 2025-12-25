Головна Скотч Відео
Росіянину на корпоративі розірвало шлунок після коктейлю з рідким азотом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Кріо-шоу закінчилося реанімацією у Москві
скрін із відео

Під час корпоративу в кулинарній студії чоловік випив напій із рідким азотом і потрапив до реанімації

Святковий корпоратив однієї з московських компаній завершився госпіталізацією та терміновою операцією для одного зі співробітників. Під час кулінарного майстер-класу 38-річний Сергій випив коктейль із рідким азотом, що призвело до внутрішнього вибуху та розриву шлунка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Baza.

Інцидент стався в кулінарній студії «Гра столів». За попередніми даними, шеф-повар закладу на ім'я Василь вирішив вразити гостей ефектною подачею та приготував напої з використанням рідкого азоту.

Рідкий азот має наднизьку температуру (близько -196°C) і зазвичай використовується для миттєвого заморожування інгредієнтів або створення візуального ефекту «туману». Вживати продукти чи напої з азотом можна виключно після його повного випаровування, проте кухар не попередив про це присутніх.


На відео з місця події зафіксовано момент, коли шеф-повар пропонує гостю випити напій одразу. Як тільки Сергій зробив ковток, йому миттєво стало зле – чоловік схопився за живіт і впав.

Рідка речовина, потрапивши в тепле середовище організму, почала стрімко розширюватися, перетворюючись на газ, що і спричинило механічний розрив органа. Постраждалого терміново доставили до реанімації. Медики діагностували розрив шлунка та провели складну операцію, зашивши орган. Наразі 38-річний чоловік прийшов до тями, але на нього чекає тривалий період реабілітації.

Теги: росія відео чоловік продукти

