Джамала з сином замилували мережу виконанням «Щедрика»

Джамала: Вітаю всіх моїх друзів, хто святкує саме сьогодні

Українська співачка Джамала виконала різдвяну композицію «Щедрик». Акомпанував їй старший син Емір-Рахман. Відповідне відео зірка оприлюднила у Facebook, передає «Главком».

«Вітаю всіх моїх друзів, хто святкує саме сьогодні. Невеличке тепле привітання від нас. Wishing all my friends a very Merry Christmas!», – написала співачка до відео.

Користувачі соцмереж активно коментують допис співачки.

Зауважимо, що Джамала та Сеїт Бекір Сулейманов виховують трьох синів: у березні 2018 року у них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020 року – Селім-Гірай, а у травні 2024 року – Алім Сеїт-Бекір.

Нагадаємо, 25 грудня 2025 року українці відзначають одну з найбільших церковних подій – Різдво Христове. «Главком» зібрав добірку найщиріших привітань зі святом.

Зокрема, Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом, наголосивши на незламності духу та єдності народу, який, попри четвертий рік повномасштабної війни, продовжує берегти свої традиції.

До слова, сьогодні, 25 грудня, у Бучі на Київщині вперше відбудеться святкова хода звіздарів. Жителів запрошують долучатися. Збір учасників ходи відбудеться 25 грудня о 15:00 біля церкви святого апостола Андрія Первозванного. Хода звіздарів завершиться на центральній площі біля міської ялинки, де на всіх учасників чекатиме святковий концерт і спільне святкування Різдва.