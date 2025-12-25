Головна Скотч Відео
Disney побудувала найбільший у світі пряниковий будинок за мотивами «Сам удома»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Disney побудувала їстівну копію будинку з «Один дома»
фото: upi.com

Disney відтворила маєток Маккаллістерів до 35-річчя кіно

До 35-річчя культової різдвяної комедії «Один дома» студія Disney+ презентувала в Лос-Анджелесі неймовірну інсталяцію – точну копію маєтку родини Маккаллістерів, виготовлену повністю з їстівних інгредієнтів. Проєкт офіційно визнано найбільшою пряничною спорудою у світі. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Новий рекордсмен Книги рекордів Гіннесса має приголомшливі габарити: 8 метрів у висоту та 18 метрів у довжину. Пряничний будинок Кевіна Маккаллістера став справжнім інженерним викликом для кондитерів та архітекторів.

Для створення цього «солодкого шедевра» знадобилася колосальна кількість продуктів: 2,59 тонни борошна; понад 4200 яєць; 4400 пряничних «цеглин»; 800 елементів черепиці для даху; понад 75 літрів спеціального їстівного клею; близько 9 кг кондитерської мастики для декору.

«Ми раді вшанувати фільм, який став невід'ємною частиною свят для родин у всьому світі», – зазначив Зак Джером, віцепрезидент зі стратегії бренду Disney+.



Відвідувачі локації в Лос-Анджелесі можуть не лише побачити рекордну споруду на власні очі, а й повністю зануритися в атмосферу кіно. Спеціально для гостей готують ту саму легендарну «A Lovely Cheese Pizza» (Чудову сирну піцу) від відомої мережі Prince St. Pizza – улюблену страву Кевіна, яку він замовляв у фільмі.

Фільм «Один дома», що вийшов 35 років тому, залишається головним символом Різдва. Створення такого об'єкта – це не лише маркетинговий хід Disney+, а й спроба встановити новий стандарт у світовій фуд-архітектурі, об'єднавши кінокласику та кулінарні рекорди.

Нагадаємо, у маєтку Cragside в Нортумберленді (Велика Британія) зафіксували новий світовий рекорд – найвища жива різдвяна ялинка у світі. Це гігантська секвоя, що досягає висоти 44,7 метра, більш ніж удвічі перевищуючи висоту знаменитої «Ангели Півночі». Ялинка була офіційно внесена до Книги рекордів Гіннеса. 

рекорд будинок фільм

