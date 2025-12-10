Блогер навчив восьминога грати на підводному піаніно

Восьминіг-піаніст Тако вчився грати 6 місяців

Музикант і блогер Маттіас Кранц здійснив немислиме: він витратив шість місяців на навчання восьминога грі на піаніно. Виявилося, що якщо докласти багато зусиль, то навіть тварина, яка не має вух, але має досить високий рівень інтелекту, може навчитися грати на піаніно. Про те, як відбувався процес навчання, Кранц розповів на своєму каналі в YouTube пише «Главком».

Маттіас Кранц, який захоплюється експериментами з музичними інструментами, вирушив на рибний ринок, де купив молодого восьминога, якого назвав Такоякі, і спробував навчити його грати на піаніно.

Те, що починалося як шалена ідея, швидко стало інтернет-сенсацією, зібравши мільйони переглядів у соціальних мережах, завдяки відеороликам Кранца з восьминогом, що грає на піаніно.

За словами Кранца, він давно хотів навчити якусь тварину гру на піаніно. Через те, що у восьминогів досить високий рівень інтелекту, який можна порівняти з інтелектом 3-річної дитини, шведський музикант вирішив провести експеримент і навчити молюска грі на піаніно.

Кранц випробував кілька методів навчання, від клавіш, що світяться, до муляжів крабів, захованих усередині піаніно. Нічого не виходило, доки він не створив повністю індивідуальне «піаніно для восьминога». Воно спроєктовано таким чином, що кожне успішне натискання клавіші призводить до того, що Такоякі отримує їжу у вигляді краба.

Восьминіг почав асоціювати натискання клавіші піаніно з їжею, і незабаром почав брати ноти, розучувати прості послідовності і навіть у якийсь момент випадково брати акорд.

Незважаючи на невдачі, включаючи моменти, коли Такоякі просто сидів на клавішах, намагався з'їсти обладнання або дивився в порожнечу, восьминіг навчився грати на піаніно приблизно через пів року після початку експерименту.

Варто сказати, що восьминіг натискає не на самі кнопки спеціального піаніно, а на важелі, які натискають кнопки. Тепер Кранц має друга-музиканта із тваринного світу.

Восьминоги можуть вирішувати головоломки і здатні знайти спосіб вибратися з акваріума. Незважаючи на фізичні відмінності, у восьминогів схожі з людьми гени інтелекту. Почасти через їхній інтелект все більше людей запитують, чи варто їсти восьминогів.

Раніше 48-річна жителька Каліфорнії Венеса Джонсон зізналася, що клонування її померлого собаки на прізвисько Олівер не принесло ожиданого полегшення від горя, а лише загострило почуття втрати. Процедура створення генетичної копії коштувала жінці $50 тис