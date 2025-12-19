Повернення в 90-ті. Відома пісня Ірини Білик зазвучала по-новому (відео)

Пісня «Франсуа» увійде до майбутнього альбому Христини, присвяченого культурі українських 90-х

Пісня «Франсуа» 1996 року отримала нове життя у виконанні Христини Соловій. Оновлену версію композиції було записано у співпраці з авторкою тексту і легендою української попмузики Іриною Білик. Кліп до пісні співачки оприлюднили у YouTube, повідомляє «Главком».

Переспів увійде до майбутнього альбому Христини, присвяченого культурі українських 90-х.

Христина Соловій та Ірина Білик – «Франсуа»

«Франсуа» у 2025 звучить як погляд з тридцятирічної дистанції – уважний, чутливий і дуже особистий. Робота над піснею та кліпом стала прикладом творчої довіри й спадкоємності жіночої сцени. Ірина Білик надала Христині повну свободу інтерпретації, а різниця поколінь перетворилася на живий діалог. Новий переспів свідомо занурює у атмосферу 90-х: оригінальний темп, довгі інтро та аутро, характерне звучання, в якому нікуди не треба поспішати», – йдеться у описі під кліпом.

Нагадаємо, українська співачка Христина Соловій здійснила мрію та заспівала дуетом із легендою української попмузики Іриною Білик кавер на культову пісню 90-х «Франсуа». Альбом «Так просто», у якому міститься пісня «Франсуа», вийшов у 1996 році і став однією з найвідоміших робіт Ірини Білик.