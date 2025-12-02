101-річна жінка назвала найкращий напій для довголіття

У свої 101 рік Джойс Лінас з Харрогейта все ще має жагу до життя та любить танцювати, в’язати, грати в бінго та прасувати

Джойс Лінас, яка має двох дітей, п'ятьох онуків та шістьох правнуків, відсвяткувала свій 101 день народження

Довгожителька з Великої Британії відсвяткувала черговий день народження та назвала найкращий напій для продовження життя.

Як пише «Главком» із посиланням на Harrogate Advertiser, 101-річна Джойс Лінас із міста Харрогіт, графство Норт-Йоркшир, відсвяткувала знаменну дату наприкінці листопада.

В юності вона допомагала батькові на фермі, а потім влаштувалась на взуттєвий завод. Після цього Лінас стала майстром на фабриці іграшок, де працювала до пенсії.

Жінка стверджує, що прожила так довго завдяки тому, що щодня випиває склянку лимонаду. Довгожителька розповіла, що її мати готувала дуже смачний домашній лимонад і він став її улюбленим напоєм.

«Мама раніше робила лимонад. Я досі пам'ятаю його смак. Відтоді я випиваю склянку щодня», – заявила британка і додала, що найбільше любить прозорі лимонади.

У похилому віці Джойс все ще має жагу до життя; вона любить танцювати, в'язати, грати в бінго та прасувати.

Привітати Лінас зі 101-м днем ​​народження до будинку для літніх людей прийшли двоє дітей та друзі. Довгожителька подякувала співробітникам пансіонату за організацію святкової вечірки та заявила, що на 102-й день народження збирається здійснити політ на повітряній кулі.

До слова, довгожителька з Південно-Африканської Республіки (ПАР) розкрила секрет довголіття. Дитвела Вільгельміна Моєнг зазначає: потрібно бути добрими один до одного та любити людей.