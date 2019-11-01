Легендарному хиту «Хрещатик» - 25. Гари Корогодский представил римейк клипа Павла Зиброва

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Для съемок удалось найти водителя и машину из оригинального клипа

В Киеве сняли римейк на клип Павла Зиброва «Крещатик», который был выпущен в 1994 году. Ролик размещен на канале онлайн-журнала «Слух» на YouTube.

Главную роль в клипе, а именно Павла Зиброва, исполнил Гарик Корогодский. В ролике также присутствуют Ната Жижченко (ONUKA), Анатолий Анатолич и Варвара Лущик из фильма «Гуцулка Ксения».

Продюсером клипа стал главный редактор журнала Максим Сердюк, режиссером - Артем Григорян.

Видео 1994 года пересняли практически покадрово, но уже в современных реалиях 2019-го. Видеоряд повторяет стилистику 1990-х годов и передает детали и атмосферу оригинального клипа Павла Зиброва.

Клип на песню «Хрещатик» с Гариком Корогодским в «роли» Павла Зиброва стал первой работой из серии римейков на популярные украинские клипы от онлайн-журнала «СЛУХ».