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    Трехлетняя девочка записала песню о смерти динозавров, которая стала мировым хитом

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    Трехлетняя девочка записала песню о смерти динозавров, которая стала мировым хитом

    В Британии девочка записала песню о трагической любви динозавров

    В Великобритании трехлетняя малышка Фенн Розенталь вместе со своим отцом, певцом Томом Розенталем, исполнила песню Dinosaurs in Love («Влюбленные динозавры»).

    Композиция стала довольно популярной в интернете: за неделю клип на нее на YouTube набрал более 200 миллионов просмотров. А про девочку написали ведущие мировые СМИ.

    Dinosaurs in Love стала первой песней Фенн. Текст песни довольно грустный.

    Динозавры едят людей.

    Динозавры влюблены.

    Динозавры устраивают вечеринку,

    Они едят фрукт и огурец.

    Они… влюбились.

    Они говорят «спасибо».

    Тут случился Большой взрыв -

    И динозавры умерли.

    Динозавры, динозавры влюбились.

    Но не сказали друг другу «прощай».

    Не сказали друг другу «прощай».

    Как уверяет отец в своем Instagram, слова для композиции малышка сочинила сама - Том помогал только с музыкой. Если это правда, то удивительно, что трехлетний ребенок уже знает о Большом взрыве.

    По словам Тома, у него есть домашняя студия. На днях Фенн зашла туда и записала песню, хотя до этого не слишком интересовалась динозаврами.

    Старший Розенталь признался, что не против, если дочь пойдет по его стопам.

    «Она, вероятно, за один день достигла большего, чем я за всю свою карьеру», - отметил он.

    фотография взрыв YouTube Instagram
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