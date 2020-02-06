Трехлетняя девочка записала песню о смерти динозавров, которая стала мировым хитом
В Британии девочка записала песню о трагической любви динозавров
В Великобритании трехлетняя малышка Фенн Розенталь вместе со своим отцом, певцом Томом Розенталем, исполнила песню Dinosaurs in Love («Влюбленные динозавры»).
Композиция стала довольно популярной в интернете: за неделю клип на нее на YouTube набрал более 200 миллионов просмотров. А про девочку написали ведущие мировые СМИ.
Dinosaurs in Love стала первой песней Фенн. Текст песни довольно грустный.
Динозавры едят людей.
Динозавры влюблены.
Динозавры устраивают вечеринку,
Они едят фрукт и огурец.
Они… влюбились.
Они говорят «спасибо».
Тут случился Большой взрыв -
И динозавры умерли.
Динозавры, динозавры влюбились.
Но не сказали друг другу «прощай».
Не сказали друг другу «прощай».
Как уверяет отец в своем Instagram, слова для композиции малышка сочинила сама - Том помогал только с музыкой. Если это правда, то удивительно, что трехлетний ребенок уже знает о Большом взрыве.
По словам Тома, у него есть домашняя студия. На днях Фенн зашла туда и записала песню, хотя до этого не слишком интересовалась динозаврами.
Старший Розенталь признался, что не против, если дочь пойдет по его стопам.
«Она, вероятно, за один день достигла большего, чем я за всю свою карьеру», - отметил он.