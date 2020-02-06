Николь Кидман без белья сверкнула упругой грудью



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Николь Кидман в Instagram показала горячее фото без белья

Американская актриса Голливуда Николь Кидман показала в соцсетях пикантное фото, на котором позирует на постели в легком белом платье-карандаше, под которое она не наделал белье.

Она указала, что фото сделаны для журнала Porter. На фото Николь Кидман позирует в белом легком платье под которое не надела белье - это видно под полупрозрачной тканью.

instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман полусидит в постели под таким ракурсом для фотографа, что в раскрытое декольте бесстыже демонстрирует сочную грудь - еще чуть-чуть и Николь Кидман засветила соски на фото.