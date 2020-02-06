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    Фото

    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle

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    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle
    Фото: Зои Гросман, Elle USA

    Знаменитость позировала для мартовского номера и продемонстрировала роскошные стройные формы в трендовых бикини

    Автором солнечных и ярких фотосессии для Elle USA стала талантливая Зои Гросман. Она недавно снимала для издания Vogue Hong Kong Беллу Хадид.

    Для таких фотоисторий моделей обычно одевают в вещи лучших брендов мира. На этот раз это не стало исключением.

    Для съемки 23-летняя Хейли надела вещи марок Hermès, Prada, Celine, Gucci, Emporio Armani, а также украшения Bulgari и Cartier.

    Яркие желтые боди для плавания, стильные очки, раздельные бикини и легкие летние вещи прекрасно подходили пейзажам, на фоне которых снималась Хейли – морское побережье с пальмами и вечереющим солнцем.

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    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle
    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle
    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle
    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle
    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle
    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle
    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle
    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle
    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle
    Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle

    В своем инстаграме Болдуин призналась, что интервью, которое она дала для издания, выдалось на удивление легким, поскольку журналисты часто не хотят узнать о модели как о личности, спрашивая лишь о карьере и семейной жизни с Джастином.

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