Жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Зои Гросман, Elle USA

Знаменитость позировала для мартовского номера и продемонстрировала роскошные стройные формы в трендовых бикини

Автором солнечных и ярких фотосессии для Elle USA стала талантливая Зои Гросман. Она недавно снимала для издания Vogue Hong Kong Беллу Хадид.

Для таких фотоисторий моделей обычно одевают в вещи лучших брендов мира. На этот раз это не стало исключением.

Для съемки 23-летняя Хейли надела вещи марок Hermès, Prada, Celine, Gucci, Emporio Armani, а также украшения Bulgari и Cartier.

Яркие желтые боди для плавания, стильные очки, раздельные бикини и легкие летние вещи прекрасно подходили пейзажам, на фоне которых снималась Хейли – морское побережье с пальмами и вечереющим солнцем.

В своем инстаграме Болдуин призналась, что интервью, которое она дала для издания, выдалось на удивление легким, поскольку журналисты часто не хотят узнать о модели как о личности, спрашивая лишь о карьере и семейной жизни с Джастином.