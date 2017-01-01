Украинские звёзды снялись в остроумном ролике о безопасном вождении

Видео призывает соблюдать правила дорожного движения

Вирусную популярность в сети приобретает социальный ролик, призывающий к порядку на дороге и уважению к другим водителям. Действие клипа разворачивается в автомобильной пробке. Люди за рулём подгоняют друг друга. Также показывается статистика пострадавших и погибших в результате ДТП, сообщает «Главком». Неожиданно среди застрявших

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видео призывает соблюдать правила дорожного движения

Вирусную популярность в сети приобретает социальный ролик, призывающий к порядку на дороге и уважению к другим водителям. Действие клипа разворачивается в автомобильной пробке. Люди за рулём подгоняют друг друга. Также показывается статистика пострадавших и погибших в результате ДТП, сообщает «Главком».

Неожиданно среди застрявших машин появляются выдающиеся деятели украинской истории: Тарас Шевченко, Соломия Крушельницкая, Николай Гоголь, Роксолана и другие. Они заводят спонтанные разговоры с актрисой Ольгой Сумской, певцом Александром Пономарёвым и другими.

«Мы привыкли спешить, нервничать, нарушать. Не уважать друг друга. И это уже стало нормой. Но настало время остановиться и вспомнить, кем мы являемся на самом деле и сколько поколений стоит за твоими плечами. У нас слишком великая история, что нарушать», - говорит в финале голос за кадром.

Социальный проект получил название «Керуй!»