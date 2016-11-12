Функцію школи для злочинців виконує вітчизняна пенітенціарна система - експерт

Українські в’язниці не мають програм реабілітації та повернення колишніх в’язнів до нормального життя. Це призводить до того, що згодом людина знову вдається до скоєння злочину. За результатом дослідження «В’язниця очима в’язнів» 54% людей відбували покарання неодноразово. Про це розповів Юрій Бєлоусов, виконавчий директор Експертного центру з прав людини, колишній представник Уповноваженого ВРУ з прав людини - керівник Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму під прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

Кожна третя людина, яка відбула покарання згодом повертається до злочинного життя. Адже українська пенітенціарна система не має програми адаптації людини до нормального суспільства та спрямована на приниження ув’язненого. Під час прес-конференції було представлено дослідження «В’язниця очима в’язня». За



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Українські в’язниці не мають програм реабілітації та повернення колишніх в’язнів до нормального життя. Це призводить до того, що згодом людина знову вдається до скоєння злочину. За результатом дослідження «В’язниця очима в’язнів» 54% людей відбували покарання неодноразово. Про це розповів Юрій Бєлоусов, виконавчий директор Експертного центру з прав людини, колишній представник Уповноваженого ВРУ з прав людини - керівник Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму під прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

Кожна третя людина, яка відбула покарання згодом повертається до злочинного життя. Адже українська пенітенціарна система не має програми адаптації людини до нормального суспільства та спрямована на приниження ув’язненого. Під час прес-конференції було представлено дослідження «В’язниця очима в’язня».

За словами, виконавчого директора Експертного центру з прав людини одна з найбільш поширеної причини пригніченості ув’язненої людини – дії персоналу, які вчиняються над особою(23,9%)

«Людина зла на увесь світ, адже її били, катували, принижували під час перебування у закладі. Що їй робити далі? Адже мало хто з роботодавців візьме до себе раніше засуджену людину. Вибір не великий: спочатку шляхом насильницьких злочинів позбутися негативних емоцій, а потім почати заробляти на життя кримінальним шляхом, але більш професійно, щоб уникнути другого покарання. Таким чином можна казати, що функцію школи для злочинців виконує пенітенціарна система», - говорить Бєлоусов.

За даними дослідження 54% людей відбували покарання неодноразово.

«Зрозуміло, що людина, яка скоїла злочин – небезпечна для суспільства. ЇЇ потрібно ізолювати. Однак потім з нею потрібно щось робити. Її потрібно виправляти та займатися поверненням в суспільство», - говорить Бєлоусов.

Він зазначає, що Україна має запозичити досвід міжнародної пенітенціарної системи.

«Європейскі в’язниці спрямовані не на те, щоб ізолювати особу, завдати їй страждань й озлоблену повернути в суспільство, а щоб поверну безпечну для громадськості людину, яка більше не буде вчиняти злочини та повернеться до нормального життя», - зазначає виконавчий директор Експертного центру з прав людини.

Також за даними дослідження, близько 38% засуджених піддавалися дисціплінарним санкціям за час перебування в установі.

69% вважали, ці покарання не справедливими, або ж не пропорційними. На думку засуджених адміністрація установи часто зловживає практикою покарань саме задля позбавлення в’язня можливості звільнитися умовно-достроково.

Ознайомитися з усім дослідженням «В’язниця очима в’язня» можна тут

Також пропонуємо переглянути запис прес-конференції: