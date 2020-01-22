Гончар: «Кремль підготував рестарт проєкту «Новоросія»



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Головним об’єктом російської агресії продовжує лишатись Україна

Головним об’єктом російської агресії продовжує лишатись Україна. Кремль підготував рестарт проєкту «Новоросія», який зазнав краху у 2014-му. Такі занепокоєння висловив президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»

На його думку, дедалі більш очевидними стають наміри продовжити агресію на пострадянському просторі. «Гібридні технології Кремля працюють, особливо в умовах досить успішної хаотизації путінською пропагандою та підривною діяльністю зсередини в країнах ЄС і НАТО протягом останніх п’яти років. Росія успішно хаотизувала Молдову і виводить Кишинів на проросійську орбіту впливу», - каже Гончар.

Однак головним об’єктом російської агресії продовжує лишатись Україна. «У грудні 2019-го Путін заявив, що «…в ході створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі ніколи не мали ніякого стосунку (все Причорномор’я, західні землі російські), були передані Україні…». У січні 2016-го він уже згадував про неправомірність «передачі Донбасу Україні», про неправильні кордони всередині СРСР. Отже, можна підсумувати, що Кремль підготував рестарт проєкту «Новоросія», який зазнав краху у 2014-му. Означені у виступі Путіна «західні землі російські» означають сучасні області лівобережної частини України. Ще з 2014-го було зрозуміло, що Харківщина, Херсонщина, Одещина, де Росії не вдалося проголосити відповідні «народні республіки», перебуватимуть у прицілі роботи російської пропаганди та спецслужб», - продовжує Гончар.

Він переконаний, що зміна владної верхівки в Україні у 2019 році відкрила для Кремля нове вікно можливостей. «Механізм хибно-цільового програмування нової, некомпетентної і популістської української влади запрацював із новою силою, підштовхуючи її до капітулянтського курсу під гаслом «не ми розпочинали цю війну, але нам її завершувати». Причому дедалі більше стає зрозумілим, що під «цією війною» українські можновладці мають на увазі не агресію Росії проти України. Відповідно до штампів російської пропаганди це — «внутрішній громадянський конфлікт», який був спровокований владою у 2014 році, коли Київ відправив війська на Донбас. 2020 рік покаже, чи зрозуміла нова українська владна верхівка, що природа «цієї війни» зовсім інша, що це агресія Росії гібридного типу, і капітулянтський курс Києва тільки розпалює апетити Кремля», - підсумував Гончар.

Під час пресконференції було презентовано черговий номер видання «Чорноморська безпека». Членами редколегії журналу є незаконно ув’язнені Олексій Бесарабов та Дмитро Штибліков і з 2016 року перебувають у російських застінках за сфальшованими звинуваченнями. В групу так званий «кримських диверсантів» входить і Олексій Дудка, а також низка інших громадян України, що мешкають в анексованому Криму.

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