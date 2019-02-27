Громадська рада доброчесності оприлюднила список недоброчесних кандидатів на посаду суддів Верховного Суду України



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Світлина з відкритих джерел

26 лютого ВККС завершила розгляд кандидатів у пленарному складі, щодо яких раніше отримала негативні висновки Громадської ради доброчесності.

Наразі триває добір суддів до Верховного Суду. Із 235 претендентів мають відібрати 78. Про це повідомили координатор Громадської ради доброчесності, директор Фундації DEJURE Михайло Жернаков, та член Громадської ради доброчесності Максим Середа під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

26 лютого ВККС завершила розгляд кандидатів у пленарному складі, щодо яких раніше отримала негативні висновки Громадської ради доброчесності.

«Усі 235 кандидатів пройшли попередні співбесіди в Колегіях, що складалися з представників Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Громадська рада доброчесності виявила невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики загалом 71 кандидата. Щодо третини ВККС погодилась в Колегіях, ще 44 розглядала вже під час пленарних засідань 19-26 лютого. З цих 44, попри висновки експертів Громадської ради доброчесності, до фіналу пропустили 31 кандидата з сумнівною репутацією», - говорить Жернаков.

За словами Середи, упродовж наступних тижнів ВККС виставлятиме усім півфіналістам бали й сформує остаточний список з 78 нових суддів Верховного Суду.

Представники Громадської ради доброчесності озвучили кілька імен кандидатів, які на їхню думку є недоброчесними.

Ігор Бенедисюк - голова Вищої ради правосуддя (ВРП). Був призначений членом Вищої ради юстиції (ВРП) за квотою президента. Згодом він нагородив кандидата іменною зброєю, коли той хоч і був головою ВРЮ, однак ще мав статус судді. Всупереч Закону Бенедисюк прийняв нагороду. Також він має ймовірне російське громадянство: на початку 90-х працював суддею військового суду в місті Южно-Сахалінськ (Росія), після чого переїхав до України і став суддею Київського гарнізону. На співбесіді кандидат так і не вказав, громадянином якої країни він був на посаді судді РФ, і не зміг назвати дату набуття ним українського громадянства. Як голова Вищої ради правосуддя причетний до покривання «суддів Майдану».

Наталя Волковицька - членкиня Вищої ради правосуддя (ВРП). Причетна до рішень, що сприяли ухиленню від відповідальності «суддів Майдану» та до переслідування ВРП колег, які виступили проти негативних явищ у судовій системі. Свідченням цього є незаконне притягнення до відповідальності судді Галицького районного суду Львова Віталія Радченка за надання детективам НАБУ дозволу на обшук у голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, а також переслідування відомої судді-викривачки Лариси Гольник.

Сергій Могил - суддя Вищого господарського суду України. Обраний на суддею Вищого господарського суду завдяки дядькові - Сергію Ківалову. Саме Ківалов подав до Верховної Ради кандидатуру племінника і голосував за його обрання. Суддя Могил та його сім'я мають сумнівно набуті статки, які стали предметом розслідування PROSUD. Будучи Секретарем четвертої палати Вищого господарського суду, кандидат особисто, без використання програми авторозподілу, розподіляв справи на суддів і змінював склад колегії.

Олена Кадєтова - суддя Вищого спеціалізованого суду України. Чоловік кандидатки працевлаштований у компанії R&В Industrial Supply Company, яка до 2018 року зміцнювала енергетичну галузь Росії. Будучи суддею вищої інстанції, Кадєтова неодноразово відвідувала країну-агресора, а також не декларувала право власності чоловіка на патенти та майно у США.

Нагадаємо, що Громадська рада доброчесності створена відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Згідно з законом Громадська рада доброчесності утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання. Громадська рада доброчесності складається з двадцяти членів.

Громадська рада доброчесності збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді і надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді) або, за наявності відповідних підстав, висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє.

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