У президента немає прямих важелів впливу на судовий корпус, - заступник голови ВККС

Глава держави не може не підписати указ про призначення судді, якщо той пройшов через ВККС та Вищу раду правосуддя, - Щотка

У президента зараз немає прямих важелів активно впливати на судовий корпус, його функція церемоніальна. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав заступник голови ВККС та голова кваліфікаційної палати комісії Станіслав Щотка. Щотка пояснив, що глава держави не може не підписати указ про призначення судді, якщо той пройшов через ВККС



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Глава держави не може не підписати указ про призначення судді, якщо той пройшов через ВККС та Вищу раду правосуддя, - Щотка

У президента зараз немає прямих важелів активно впливати на судовий корпус, його функція церемоніальна. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав заступник голови ВККС та голова кваліфікаційної палати комісії Станіслав Щотка.

Щотка пояснив, що глава держави не може не підписати указ про призначення судді, якщо той пройшов через ВККС та Вищу раду правосуддя.

«Парламент взагалі поза процесом – туди жоден суддя вже не ходить на призначення. А раніше кожен депутат міг судді сказати: «Давай працюй, а прийдеш у сесійний зал, ми тобі розкажемо про «козу в сарафані», - додав він.

Як раніше повідомлялось, зарплата українських суддів починається від 35 тис. грн.