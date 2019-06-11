Озвучені партійні списки неостаточні. Вони можуть змінитися - політологиня



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Висування списків – це складова піару в частині передвиборчої стратегії політичних партій

Партійні списки кандидатів ще не є остаточними. По переду буде процес реєстрації кандидатів у Центральній виборчій комісії (ЦВК). Висування списків – це складова піару в частині передвиборчої стратегії політичних партій. Таку думку висловила політологиня, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Партійні списки кандидатів ще не є остаточними. По переду ще буде процес реєстрації кандидатів у ЦВК. «Тому є така ймовірність, що партії можуть подати свої заяви до центрвиборчкому прохання про скасування реєстрації того чи іншого кандидата. До речі звучали такі заяви з боку партії «Слуга народу», з боку «радикальної партії Олега Ляшка», що вони будуть проводити так звані пост-праймеріз. Насправді це пов’язано з тим, що списки, які були розглянуті, ще можуть змінюватися», - каже Конончук.

Другий момент, який потребує уваги на її думку, що самі кандидати також мають право зробити таку заяву до Центральної виборчої комісії про те, що вони не мають наміру балотуватися. Виборча комісія також може зняти кандидата, що у списку від політичної сили із реєстрації.

Точні дані щодо того, хто саме є в списках ми побачимо вже тоді, коли ці списки від політичних партій будуть оприлюднені на сайті ЦВК.

«Зараз ми можемо говорити про те, що висування списків – це складова піару в частині передвиборчої стратегії політичних партій. Тому що основний удар зроблений в тому як політичні представляють свої списки, це ті кандидати, яких політичні партії пропонують як лице списку, як упаковку, як медійних персон. Їхнє завдання привертати увагу до політичної партії. Але найцікавіше і найголовніше будуть реальні партійні списки, які будуть зареєстровані ЦВК. І дуже важливо, щоб виборці звернули увагу на тих кандидатів, які будуть посідати місця після першої десятки і нижче, в залежності від того, який прогнозований рейтинг політичної сили, скільки вона може завести кандидатів у ВРУ», - продовжує політологиня.

Але вона звертає увагу, що дострокові вибори до парламенту відбудуться за старим законодавством. «Ми всі повинні бути свідомі того, що оскільки виборчі списки є закриті, то виборець жодною мірою не може вплинути на черговість проходження тих чи інших кандидатів. Тому будемо ми добре знати чи будемо ми гірше знати про те, які саме особи зареєстровані у списку політичних партій, це не змінить волі партії. Тому що порядок розміщення кандидатів у списку залишається прерогативою партії. Але це не означає, що виборець не повинен цікавитися складом списку», - резюмувала Конончук.

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