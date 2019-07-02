Роздержавлення ЗМІ. Що відбувається з культорологічними виданнями?



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Світлина з відкритих джерел

Під виглядом реформування Міністерство культури України, як колишній засновник друкованих засобів масової інформації культурологічного направлення, зробило все, щоб знищити газети і журнали, які входили до складу ДП «Національне газетно-журнальне видавництво».

Редактори видань культорологічного напрямку стурбовані діями Міністерства культури в процесі роздержавлення ЗМІ. Де-факто газети й журнали змушені припинити своє існування. Про це розповіли редактор газети «Культура і життя» Євген Букет, редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун, редактор журналу «Музика» Володимир Корнійчук під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Редактори видань зачитали заяву, яку прес-центр Главкома друкує.

ЗАЯВА

Трудовий колектив державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» заявляє про рейдерське захоплення його приміщення державним підприємством «Національний центр Олександра Довженка» за потурання Міністерства культури України.

Під виглядом реформування Міністерство культури України, як колишній засновник друкованих засобів масової інформації культурологічного направлення, зробило все, щоб знищити газети і журнали, які входили до складу ДП «Національне газетно-журнальне видавництво». Оскільки рішення про реформування редакцій газет «Кримська світлиця», «Культура і життя» та журналів «Музика» й «Українська культура» відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» Міністерством культури України не було прийняте як засновником, - це ускладнило спрощену передачу майна колективам редакцій згідно з Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Крім того, продовжуючи протиправні дії, Міністерство культури України видало наказ №255 від 28.03.2019 р. «Про передачу нерухомого майна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1, з балансу державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво», до складу якого входять згідно з видавничими угодами реформовані редакції, на баланс державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка», чим порушило вимоги чинного законодавства щодо порядку передачі об’єктів права державної власності.

На наше переконання, ці дії з боку Міністерства культури України є незаконними і корупційними. Бо відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» приміщення редакцій повинні були б надаватися в оренду власне редакціям друкованих видань через Фонд державного майна України.

Більше того, відповідно до п. 4 абзаців 6,8 Положення «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2998 р., передача об’єктів державної власності від одного підприємства до іншого (у разі коли підприємства належать до сфери управління одного і того ж органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації) здійснюється за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, за погодженням з підприємствами або з орендодавцем і орендарем у разі передачі майна, що передано в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів, Фондом державного майна — щодо інших єдиних (цілісних) майнових комплексів структурних підрозділів підприємств (у тому числі структурних підрозділів, що передані в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій) та нерухомого майна, зазначеного у підпункті «б» пункту 2 цього Положення.

Однак погодження ані від Фонду державного майна України, ані від керівництва ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» про передачу такого майна не надавалося, рішення приймалося без участі і запрошення вказаних суб’єктів.

Отож, виходячи із вищезазначеного, маємо висновок, що Рішення про реформування друкованих ЗМІ відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» свідомо не приймалося керівництвом Міністерства культури України з метою подальшого незаконного відчуження державного майна трудового колективу підприємства, до якого входить редакції газет «Кримська світлиця», «Культура і життя» та журналів «Музика» й «Українська культура».

18 червня 2019 року Керівництво Мінкульту, вступивши у злочинну змову з керівництвом керівництво ДП «Національний центр Олександра Довженка», у протизаконний спосіб 26 червня 2019 року захопило приміщення площею 504 кв.м, що за всіма юридичними документами належить ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» під приводом реорганізації останнього й відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» повинно перейти в оренду трудовим колективам редакцій, що реформувалися і продовжують видавничу діяльність друкованих ЗМІ.

З 26 червня 2019 року штатні працівники ДП НГЖВ не мають можливості потрапляти до приміщення редакцій, де залишилися документи, оргтехніка, що належить редакціям, готова видавнича продукція. Так званий «новий власник майна», після виклику поліції і фіксації недопуску до приміщення, надав працівникам видавництва робочі місця в фойє ДП «Національний центр Олександра Довженка»… Таким чином, відбулося рейдерське захоплення приміщень з боку ДП «Національний центр Олександра Довженка».

Зважаючи на вищевикладене і зберігаючи за собою право на захист,

ВИМАГАЄМО:

1. Включити представників трудового колективу ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» в комісію щодо реорганізації підприємства, як це передбачено чинним законодавством України; Провести реорганізацію ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» у відповідності до чинного законодавства, з дотриманням всіх прав працівників підприємства, забезпечення їм належних умов праці в перехідний період; 3. Допустити представників трудових колективів редакції до своїх робочих місць що знаходяться в приміщенні ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» по вул. Васильківська, 1, м. Київ. 4. Забезпечити виконання частини 2 статті 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». 5. Забезпечити виконання Постанови КМУ №373 від 23 квітня 2012 року та Постанови КМУ №310 від 25 квітня 2018 року.

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