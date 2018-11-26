Відомий мандрівник анонсував нову експедицію через акваторії Чорного та Середземного морів



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Сергій Гордієнко, професійний мандрівник, дослідник Світлина з відкритих джерел

Відомий український мандрівник анонсував чергову експедицію. Цього разу Сергій Гордієнко готується вирушити в мандри, перетнувши акваторії Чорного та Середземного морів. Загальна протяжність 12 тисяч кілометрів і триватиме протягом 1,5 року. Експедиція присвячується загиблому В’ячеславу Чорноволу. Про це він розповів під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Нині здійснюється підготовка до експедиції «Середземноморський континуум». Вона буде присвячена загиблому В’ячеславу Чорноволу.

«Ця експедиція є комплексною програмою перетину акваторії Чорного та Середземного морів (з пішохідними елементами ) за маршрутом: м.Київ – м. Дніпро – м. Вилкове (Україна) – м. Констанца (Румунія) – м. Варна (Болгарія) – м. Афіни (Греція) – м. Рим (Італія) – м. Мілан (Італія) – м. Вена (Австрія) – сплав по Дунаю: м. Будапешт (Угорщина) – м. Новий сад (Сербія) – м. Георгіо (Румунія) – м. Ізмаїл – м. Дніпро – м. Київ (Україна)», - розповідає Гордієнко.

За його словами загальна протяжність – 12000 км, і триватиме подорож 1,5 роки. Старт експедиції у березні 2019 року.

В рамках науково-культурологічної програми експедиції мандрівник буде досліджувати кілька питань, зокрема, особливості психології виживання та медико-біологічні дослідження організму людини в екстремальних умовах, збір та обробка метереологічних даних за маршрутом експедиції, зустрічі з представниками української діаспори.

« На базі зібраних мною матеріалів маю намір видати посібник з психології виживання людини в екстремальних умовах, а також та організувати авторський спецкурс «Стратегія виживання людини в екстремальних умовах і ситуаціях». Окрім того треба підготувати карти-схеми виявлених рідкісних видів тварин і рослин, незвичайних природних явищ і безумовно організувати виставки фото та відеоматеріалів», - зазначив Гордієнко.

Окрім того, дослідник має намір створити мапу міграції білих акул. «Уже є факти, коли білі акули запливають восени за тунцем у ці акваторії і допливають аж до берегів Грузії», - зауважує Гордієнко.

Мандрівник стверджує, що попри відсутність поки що належної фінансової підтримки експедиції, вона все відбудеться у будь-якому випадку.

Нагадаємо, Сергій Гордієнко є істориком, професійним мандрівником, провідним фахівцем з одноосібного виживання, завідувачем відділу історичних програм регіонального центру ЮНЕСКО і ООН, академіком Академії туризму України, дійсним членом Українського географічного товариства та почесним членом Національного географічного товариства США. За період науково-професійної діяльності С. Гордієнко двічі (1985, 1998 рр.) досягав Північного Полюсу в складі експедиційної групи «АРКТИКА», першим в історії України встановив державний прапор на Північному полюсі. Був інструктором по техніці виживання в складі Першої української наукової експедиції до Антарктиди.

Зауважимо, що Сергій Гордієнко протягом шести місяців минулого року провів експедицію вздовж Чорноморського узбережжя. Цю подорож він здійснив на морському каяку, про що розповів у прес-центрі «Главком». Така мандрівка була здійснена вперше у світі.

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