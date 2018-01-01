  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
    Наука та освіта

    Відомий український мандрівник спрогнозував настання льодовикового періоду

    Потепління – це головна передумова льодовикового періоду
    На світ чекають серйозні кліматичні зміни. Глобальне потепління, котре зараз можна спостерігати – це головна передумова льодовикового періоду. Про це розповів  Сергій Гордієнко, експерт по виживанню, професійний мандрівник, під час конференції у прес-центрі «Главкома». Сергій Гордієнко протягом шести місяців минулого року
    • Сьогодні, 19:37
    • Розсилка
    Мандрівник&nbsp;Сергій Гордієнко
    Мандрівник Сергій Гордієнко

    Потепління – це головна передумова льодовикового періоду

    На світ чекають серйозні кліматичні зміни. Глобальне потепління, котре зараз можна спостерігати – це головна передумова льодовикового періоду. Про це розповів  Сергій Гордієнко, експерт по виживанню, професійний мандрівник, під час конференції у прес-центрі «Главкома».

    Сергій Гордієнко протягом шести місяців минулого року провів експедицію вздовж Чорноморського узбережжя. Цю подорож він здійснив на морському каяку. Така мандрівка була здійснена вперше у світі.

    «У цій експедиції я натрапив  на водяні смерчі. Вони не великі, однак це ознака того, що ми стоїмо на порозі серйозних кліматичних змін», - говорить Гордієнко.

    Також він зазначив, що потепління – це головна передумова льодовикового періоду.

    «Ми наближаємося до наступного льодовикового періоду. Адже потепління-  це передумова настання льодовикового періоду», - зазначив професійний мандрівник.

    Нагадаємо, нещодавно відомий український мандрівник та  історик завершив останню експедицію «Міст співдружності», яку здійснив морем на каяку. За 6 місяців експедиції Гордієнко подолав 4 тис. км.

    На базі зібраних матеріалів буде виданий посібник по психології виживання людини в екстремальних умовах та  запуск авторського спецкурсу «Стратегія виживання людини в екстремальних умовах і ситуаціях

    Раніше Главком повідомляв, що Україна з часом зможе вирощувати банани

    Також глобальне потепління може призвести до збільшення в Україні «тропічних ночей»

    В інтерв’ю кліматолог  зазначила, що ігнорування проблеми зміни клімату гірше за тероризм

    Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції

    Читайте також
    екологія туризм Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ