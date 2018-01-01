Відомий український мандрівник спрогнозував настання льодовикового періоду

Потепління – це головна передумова льодовикового періоду

На світ чекають серйозні кліматичні зміни. Глобальне потепління, котре зараз можна спостерігати – це головна передумова льодовикового періоду. Про це розповів Сергій Гордієнко, експерт по виживанню, професійний мандрівник, під час конференції у прес-центрі «Главкома». Сергій Гордієнко протягом шести місяців минулого року



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Мандрівник Сергій Гордієнко

Потепління – це головна передумова льодовикового періоду

На світ чекають серйозні кліматичні зміни. Глобальне потепління, котре зараз можна спостерігати – це головна передумова льодовикового періоду. Про це розповів Сергій Гордієнко, експерт по виживанню, професійний мандрівник, під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Сергій Гордієнко протягом шести місяців минулого року провів експедицію вздовж Чорноморського узбережжя. Цю подорож він здійснив на морському каяку. Така мандрівка була здійснена вперше у світі.

«У цій експедиції я натрапив на водяні смерчі. Вони не великі, однак це ознака того, що ми стоїмо на порозі серйозних кліматичних змін», - говорить Гордієнко.

Також він зазначив, що потепління – це головна передумова льодовикового періоду.

«Ми наближаємося до наступного льодовикового періоду. Адже потепління- це передумова настання льодовикового періоду», - зазначив професійний мандрівник.

Нагадаємо, нещодавно відомий український мандрівник та історик завершив останню експедицію «Міст співдружності», яку здійснив морем на каяку. За 6 місяців експедиції Гордієнко подолав 4 тис. км.

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