Гриневич пояснила, як зміняться батьківські комітети у школі

Батьківські комітети отримають більше впливу у школах

Батьківські комітети у школах України отримають більше впливу, зокрема, і в питаннях фінансування навчальних закладів. Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає «Радіо Свобода». Вона наголосила, що батьківські комітети можуть мати іншу назву, але головним є те, що вони виконуватимуть роль батьківського



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Лілія Гриневич

Батьківські комітети отримають більше впливу у школах

Батьківські комітети у школах України отримають більше впливу, зокрема, і в питаннях фінансування навчальних закладів.

Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає «Радіо Свобода».

Вона наголосила, що батьківські комітети можуть мати іншу назву, але головним є те, що вони виконуватимуть роль батьківського самоврядування.

«Закон каже, що повинно бути батьківське самоврядування. Чи це буде комітет, чи це буде ще якась додаткова рада… Батьки, батьківське самоврядування, мають право визначитися, як вони називатимуться – це одна справа. Інша справа – батьки повинні зі свого середовища обрати людей, яким вони довіряють. Це не може бути затверджено педагогічною радою чи трудовим колективом школи», – зазначила Гриневич.

Основні засади батьківського самоврядування у школі буде описано у новому законопроекті «Про загальну середньою освіту», який зараз готується.

Раніше повідомлялося, що міністр освіти та науки Лілія Гриневич прийняла рішення заборонити батьківські комітети у школах. Це стало відомо після запиту громадського активіста Віталія Фурманюка, який оприлюднив відповіді міністерства на сторінці у соцмережі Facebook.

Пізніше Міністерство освіти заперечило їхнє скасування. Натомість планується змінити правила їх створення та взаємодії зі школою.