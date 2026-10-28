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Чинний чемпіон Формули-1 заявив власну команду в серію підтримки

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чинний чемпіон Формули-1 заявив власну команду в серію підтримки
Ландо Норріс створив власну стайню
фото: EFE

Британський гонщик паралельно взявся розвивати кар'єру функціонера

Колектив пілота стайні «Макларена» Ландо Норріса LN4 Fusion увійшов до списку учасників сезону-2027 Формули-2. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

У прийдешньому році в F2 змагатимуться 11 колективів. LN4 Fusion Норріса придбала активи команди «Ей-Ай-Ікс Рейсінг». Німецька стайня змагалася у серії підтримки Формули-1 з 2024 року.

За неповних три сезони пілоти «Ей-Ай-Ікс Рейсінг» здобули п'ять перемог, проїхали три найшвидших кола та 14 разів зійшли на подіум. Цьогоріч кольори команди захищають бразилець Емерсон Фіттіпальді-молодший та британський гонщик Кіан Шилдс. LN4 Fusion Норріса в сезоні-2027 також змагатиметься у Формулі-3.

Яка ситуація у Формулі-1 після Гран-прі США

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» зміцнив лідерство в загальному заліку. Молодий італієць набрав 365 очок. Решта пілотів серйозно відстала від вундеркінда: британський гонщик Джордж Расселл («Мерседес») має в активі 242 пункти, а його співвітчизник із «Феррарі» Льюїс Гемілтон набрав 241 бал.

Далі розташувалися пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппена (236 очок), Шарль Леклер із «Феррарі» (233) та чинний чемпіон світу Ландо Норріс із «Макларена» (211). «Мерседес» набрав 607 пунктів у Кубку конструкторів. Скудерія неабияк відстала (474 бали). «Ред Булл» наздогнав «Макларен» (по 355 очок).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 продовжить марафон цього тижня. На 30 жовтня-1 листопада запланований Гран-прі Мексики. Етап відбудеться на Автодромі братів Родрігесів.

Торік у Мехіко тріумфував Норріс. Компанію британцю на п'єдесталі пошани тоді склали Леклер і Ферстаппен. Рекордсмен траси – Ферстаппен (п'ять перемог).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Формула-1 Ландо Норріс

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