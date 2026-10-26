Попередник «Піреллі» розпочав підготовку до повернення у Формулу-1 – ЗМІ

Королева автоспорту незабаром може змінити постачальника шин

Японська компанія «Бріджстоун» націлилася на повернення до Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RacingNews365.

Виробник постачав гуму в чемпіонат у 1976-1977 та 1997-2010 роках. Зокрема, з 2007 року «Бріджстоун» був монополістом «Великого цирку». Далі ця роль перейшла до італійської компанії «Піреллі».

Контракт актуального постачальника шин розрахований до кінця 2028 року. Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) організує новий тендер. Конкуренцію «Бріджстоуну» нібито складе багаторічний конкурент – французький «Мішлен», а також корейський «Ханкук».

Представники японського шинного гіганта побували на низці етапів Формули-1, зокрема в Сінгапурі та США. Відновлення інтересу до чемпіонату в компанії пов'язують з фігурою Імаї Хіросі. Він до посади в «Бріджстоуні» багато років працював інженером стайні «Макларен».

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі США

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» зміцнив лідерство в загальному заліку. Молодий італієць набрав 365 очок. Решта пілотів серйозно відстала від вундеркінда: британський гонщик Джордж Расселл («Мерседес») має в активі 242 пункти, а його співвітчизник із «Феррарі» Льюїс Гемілтон набрав 241 бал.

Далі розташувалися пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппена (236 очок), Шарль Леклер із «Феррарі» (233) та чинний чемпіон світу Ландо Норріс із «Макларена» (211). «Мерседес» набрав 607 пунктів у Кубку конструкторів. Скудерія неабияк відстала (474 бали). «Ред Булл» наздогнав «Макларен» (по 355 очок).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 продовжить марафон цього тижня. На 30 жовтня-1 листопада запланований Гран-прі Мексики. Етап відбудеться на Автодромі братів Родрігесів.

Торік у Мехіко тріумфував Норріс. Компанію британцю на п'єдесталі пошани тоді склали Леклер і Ферстаппен. Рекордсмен траси – Ферстаппен (п'ять перемог).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.