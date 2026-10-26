Головна Спорт Авто/мото
search button user button menu button

Попередник «Піреллі» розпочав підготовку до повернення у Формулу-1 – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Попередник «Піреллі» розпочав підготовку до повернення у Формулу-1 – ЗМІ
Колишній монополіст засумував за елітною серією
фото: EFE

Королева автоспорту незабаром може змінити постачальника шин

Японська компанія «Бріджстоун» націлилася на повернення до Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RacingNews365.

Виробник постачав гуму в чемпіонат у 1976-1977 та 1997-2010 роках. Зокрема, з 2007 року «Бріджстоун» був монополістом «Великого цирку». Далі ця роль перейшла до італійської компанії «Піреллі».

Контракт актуального постачальника шин розрахований до кінця 2028 року. Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) організує новий тендер. Конкуренцію «Бріджстоуну» нібито складе багаторічний конкурент – французький «Мішлен», а також корейський «Ханкук».

Представники японського шинного гіганта побували на низці етапів Формули-1, зокрема в Сінгапурі та США. Відновлення інтересу до чемпіонату в компанії пов'язують з фігурою Імаї Хіросі. Він до посади в «Бріджстоуні» багато років працював інженером стайні «Макларен».

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі США

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» зміцнив лідерство в загальному заліку. Молодий італієць набрав 365 очок. Решта пілотів серйозно відстала від вундеркінда: британський гонщик Джордж Расселл («Мерседес») має в активі 242 пункти, а його співвітчизник із «Феррарі» Льюїс Гемілтон набрав 241 бал.

Далі розташувалися пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппена (236 очок), Шарль Леклер із «Феррарі» (233) та чинний чемпіон світу Ландо Норріс із «Макларена» (211). «Мерседес» набрав 607 пунктів у Кубку конструкторів. Скудерія неабияк відстала (474 бали). «Ред Булл» наздогнав «Макларен» (по 355 очок).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 продовжить марафон цього тижня. На 30 жовтня-1 листопада запланований Гран-прі Мексики. Етап відбудеться на Автодромі братів Родрігесів.

Торік у Мехіко тріумфував Норріс. Компанію британцю на п'єдесталі пошани тоді склали Леклер і Ферстаппен. Рекордсмен траси – Ферстаппен (п'ять перемог).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Читайте також:

Теги: Формула-1

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шарль Леклер святкує на подіумі з Андреа Кімі Антонеллі
Леклер став другим в історії «Феррарі» за промовистим показником
Сьогодні, 14:29
Ландо Норріс є переможцем Чемпіонату світу Формули-1 у 2025 році
Чинний чемпіон Формули-1 потрапив у скандал після вечірки
20 жовтня, 00:20
Леонардо Форнаролі чекатиме шансу на дебют у Формулі-1
Чемпіон Формули-2 виступатиме за «Макларен» у новій серії
19 жовтня, 17:56
Рафаель Камара піде на підвищення
Формула-1 отримала першого дебютанта на наступний сезон
15 жовтня, 18:27
Руанда незабаром приєднається до F1
Контракт на 10 років. Формула-1 підтвердила повернення до Африки
13 жовтня, 15:29
Макс Ферстаппен перемагав лише в складі однієї команди Формули-1
Ферстаппен повторив показник відданості Шумахера
4 жовтня, 16:59
Макс Ферстаппен захопився перегонами автомобілів Gran Turismo
Ферстаппен анонсував черговий старт за межами Формули-1
1 жовтня, 16:06
Ізак Аджар продовжить виступи в основній команді
«Ред Булл» обрав напарника Ферстаппена на наступний сезон Формули-1
23 вересня, 17:30
Макс Ферстаппен готовий змагатися навіть із сотнею суперників
Ферстаппен влаштував яскраве шоу обгонів із сотнею суперників у картингу
17 вересня, 13:00

Авто/мото

Попередник «Піреллі» розпочав підготовку до повернення у Формулу-1 – ЗМІ
Попередник «Піреллі» розпочав підготовку до повернення у Формулу-1 – ЗМІ
Леклер став другим в історії «Феррарі» за промовистим показником
Леклер став другим в історії «Феррарі» за промовистим показником
Гран-прі Австралії у MotoGP не відбувся з неспортивної причини
Гран-прі Австралії у MotoGP не відбувся з неспортивної причини
Чемпіон Формули-2 виступатиме за «Макларен» у новій серії
Чемпіон Формули-2 виступатиме за «Макларен» у новій серії
«Феррарі» привезе на Гран-прі США Формули-1 останній великий пакет оновлень – ЗМІ
«Феррарі» привезе на Гран-прі США Формули-1 останній великий пакет оновлень – ЗМІ
Формула-1 отримала першого дебютанта на наступний сезон
Формула-1 отримала першого дебютанта на наступний сезон

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
146K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
77K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua