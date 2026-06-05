Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1

Американський етап надовго залишиться в календарі Королеви автоспорту

Організатори Гран-прі Лас-Вегаса продовжило договір із керівництвом Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037. Перший гран-прі в американському штаті Невада провели в 2023 році.

Торік Гран-прі Лас-Вегаса виграв пілот стайні «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Нідерландець також переміг у першій гонці вулицями «Міста гріха». Цьогоріч гран-прі в Неваді відбудеться 21 листопада.

Яка ситуація у загальному заліку пілотів Формули-1

Лідером чемпіонату залишається гонщик команди Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. Молодий італієць набрав 131 очко. Його найближчий переслідувач – напарник Джордж Расселл (88 пунктів). До чільної п'ятірки також входять пілоти «Феррарі» Шарль Леклер (75 балів) та Льюїс Гемілтон (72), а також чинний чемпіон світу Ландо Норріс із Макларена (58).

У попередніх п'яти етапах Антонеллі здобув чотири перемоги (Китай, Японія, Маямі, Канада). Натомість Расселл виграв гонку в Австралії та переміг у двох спринтах (Китай, Канада). У третьому короткому заїзді – в Маямі – тріумфував Норріс.

Яка ситуація у Кубку конструкторів Формули-1

«Мерседес» захопив лідерство в чемпіонаті. Німецько-британська стайня завоювала 219 очок. Також показник сотні пунктів перетнули «Феррарі» (147 балів) і «Макларен» (106).

Досі без набраних пунктів залишаються дві стайні – «Кадилак» і «Астон Мартін». Команда «Ауді» набрала два очки. Неподалік розташувався і легендарний «Вільямс» (сім пунктів).

До слова, раніше Расселл виграв спринт на Гран-прі Канади. Британський гонщик випередив співвітчизника Норріса. Третім став лідер сезону Антонеллі.

Нагадаємо, нещодавно Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.